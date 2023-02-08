Недорогие и сытные идеи для ужина собрал УНИАН.

Что приготовить на ужин недорого - вечно актуальный вопрос для всех, кто готовит себе сам. Если фантазия иссякла, а дорогих продуктов в холодильнике нет - предлагаем приготовить недорогое и несложное блюдо из нашей подборки.

Испанская тортилья (омлет с картошкой)

Тортилья - это популярный в Испании омлет с жареной картошкой. По желанию в блюдо можно добавить ветчину, сыр, овощи или грибы.

Ингредиенты:

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картошка - 500 г;

яйца - 4 шт.;

молоко - 30 мл;

лук - 1 шт.;

подсолнечное масло - 100 г;

соль, перец молотый, специи по вкусу.

Картошку почистить, помыть и нарезать примерно одинаковыми тонкими дольками. Лук нарезать мелким кубиком. На сковороду налить 100 мл масла и хорошо прогреть. В горячее масло выложить картошку и жарить 10 минут, периодически помешивая. Затем добавить в сковороду лук и жарить всё вместе до готовности картошки (ещё примерно 20 минут).

Картошку с луком процедить через сито или выбрать из сковородки шумовкой, и слить масло. Яйца взбить венчиком с молоком и посолить. Залить яичной смесью жареную картошку и оставить вместе на 5 минут. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и выложить яично-картофельную смесь. Разровнять лопаткой. Жарить на среднем огне 5-8 минут, пока яйца не загустеют. Затем аккуратно перевернуть тортилью на другую сторону с помощью широкой миски или крышки от сковородки. Жарить тортилью с другой стороны ещё примерно 3 минуты, слегка остудить в сковороде и подавать на ужин.

Гречневая каша с тушенкой

Гречку можно заменить на любую другую любимую крупу.

Ингредиенты:

гречка - 1 стакан;

вода - 2 стакана;

тушенка - 500 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

подсолнечное масло - 2 ст.л.;

соль, перец по вкусу.

Гречку промыть несколько раз, залить холодной водой и варить на небольшом огне до готовности (примерно 25 минут). Лук мелко нарезать, а морковь натереть на терке. В сковороде разогреть масло и обжарить овощи 3-5 минут. Добавить в сковороду содержимое из банки тушенки и жарить, пока не растает весь жир. Затем добавить в сковороду готовую гречку и перемешать. Готовить все вместе несколько минут. В конце посолить и приправить блюдо по вкусу, и подавать к столу.

Куриная печень по-грузински

Очень вкусная печень с потрясающим ароматом готовится буквально за 15 минут. Кинзу в рецепте можно заменить петрушкой.

Ингредиенты:

куриная печень - 400 г;

помидор - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

кинза или петрушка - 1 пучок;

чеснок - 3 зубчика;

мука (для панировки) - 2 ст.л.;

подсолнечное масло - 2 ст.л.;

соль, приправы по вкусу.

Печень промыть и почистить от пленок. Крупно нарезать. Обвалять каждый кусочек печени в муке. В сковороде разогреть подсолнечное масло. Выложить печень в сковороду и обжарить до готовности (примерно 15 минут). Во время жарки не солить, иначе продукт станет жестким. Помидор нарезать небольшим кубиком, зелень и чеснок мелко порубить, а лук нарезать полукольцами.

К готовой печени добавить нарезанные овощи и зелень, посолить и поперчить, перемешать. Оставить на 10 минут для пропитки и подавать к столу. Если вам не нравится вкус свежего лука - его можно дополнительно пожарить.

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