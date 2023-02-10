Как приготовить нежное и сытное мясо по-французски - подскажет УНИАН.

Мясо по-французски - это тонко нарезанные отбивные, которые запекаются под сырной корочкой. На самом деле это блюдо не имеет ничего общего с французской кухней, но от этого не становится менее вкусным. Готовится оно несложно - главное не пересушить мясо, чтобы оно не стало жестким. Также не стоит экономить на сыре, иначе все блюдо будет испорчено некачественным продуктом.

По желанию в мясо по-французски можно добавить картошку, маслины и даже ананасы. Блюдо не имеет "классического" рецепта и ограничивается лишь фантазией.

Мясо по-французски с сыром и помидорами

Ингредиенты:

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свинина нежирная - 200 г;

лук - 40 г;

помидоры - 50 г;

твёрдый сыр - 100 г;

майонез - 30 г;

подсолнечное масло - 20 мл;

соль, перец, специи по вкусу.

Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Мясо промыть под проточной водой и просушить салфетками. Нарезать свинину поперек волокон тонкими ломтиками. Затем тонко отбить мясо с обеих сторон молотком. Можно обернуть свинину полиэтиленом, чтобы не пачкать доску и молоток.

Отбивные посолить, поперчить, добавить любимые специи. Затем желательно оставить мясо в холодильнике, чтобы оно промариновалось. Хотя можно готовить и сразу. Лук и помидоры нарезать тонкими полукольцами. Форму для запекания смазать подсолнечным маслом.

В форму для запекания выложить мясо одним слоем, на него выложить полукольца лука. Затем выложить кружочки помидоров. Смазать помидоры половиной майонеза (можно заменить сметаной). Натертым сыром щедро посыпать блюдо сверху и смазать второй половиной майонеза.

Запекать блюдо примерно 40 минут при 180 градусах. Говядина будет печься дольше, а курица - меньше. Чтобы блюдо не пригорело сверху, его можно накрыть фольгу, а за 10 минут до окончания запекания снять.

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