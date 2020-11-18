Мясные шарики, тушеные в соусе, - это просто невероятно вкусно!

Мясные тефтели с рисом – вкусное и одновременно простое блюдо.

Тефтели представляют собой шарики из мясного фарша, тушеные в соусе. Кроме мяса и лука, к ним добавляют различные крупы и овощи. Чаще всего это рис и морковь.

Они обычно тушатся в соусе, в нем и подаются.

Мясные тефтели с рисом в томатном соусе

Фарш мясной (говядина и свинина) - 800 г

Морковь - 1 шт.

Лук - 2 шт.

Мука - 2 ст. л.

Рис - 4 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Томатная паста - 2 ст. л.

Масло - 2 ст. л.

Вода горячая - 1 л

Зелень - 1 пучок

Рис хорошо промыть в холодной воде, отварить до полуготовности. Овощи и зелень помыть. Лук и морковь очистить.

Читайте такжеАроматный сырный суп с грибами: как приготовить питательное блюдоФарш соединить с рисом, яйцом, солью и перцем, тщательно вымесить. Сформировать из фарша тефтели, поместить их в форму для запекания.

На сухой сковороде на маленьком огне обжарить муку до бежевого цвета. Пересыпать ее на тарелку.

Лук измельчить, морковь натереть на терке.

Разогреть на сковороде масло, пассеровать овощи до золотистого цвета. Добавить обжаренную муку и горячую воду, перемешать, довести до кипения. Добавить томатную пасту, соль и перец по вкусу, готовить 2 минуты.

Тефтели залить соусом. Поставить их запекаться в духовку на 50-55 минут при 200-220°С. Соус должен умеренно кипеть. Тефтели можно перевернуть 1-2 раза, чтобы они равномерно пропитывались соусом. В конце приготовления добавить порезанную зелень.

Мясные тефтели с рисом в молочном соусе

Фарш смешанный (свинина и курятина) - 600 г

Рис отварной - 1 ст.

Яйца - 1 шт.

Лук репчатый - 1,5 шт.

Мука для панировки

Масло для жарки

Соль, перец черный молотый

Для соуса

Масло сливочное - 50 г

Мука - 1 ст. л.

Молоко - 1,5 ст.

Соль, перец черный молотый

Зелень петрушки и укропа - 2 ст. л. рубленой

Кусочек красного перца (по желанию)

Мелко порезать лук и обжарить на столовой ложке масла.

Мясной фарш смешать с рисом, яйцом и обжаренным луком. Посолить и поперчить, хорошо перемешать. Из фарша сформировать шарики-тефтельки. Обвалять их в муке.

Обжарить тефтели на растительном масле и сложить в небольшую кастрюльку.

Для соуса растопить на сковороде масло, добавить муку и слегка обжарить. Постепенно, помешивая, развести молоком, посолить и поперчить. Тушить до нужной густоты.

Добавить зелень и порезанный мелкими кубиками перец.

Залить тефтели молочным соусом. Тушить 5-7 минут. Такие тефтели с рисом хорошо смаковать с тушеными овощами.

Тефтели с рисом и грибами в соусе

Фарш мясной - 300 г

Рис - 0,5 ст.

Грибы (шампиньоны) - 200 г

Сыр твердый - 50 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Вода - 0,5 ст.

Сок томатный - 1 ст.

Мука пшеничная (крахмал) - 2 ст. л.

Сметана - 3 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Зелень - по вкусу

Сахар - 1 ч. л.

Рис предварительно сварить и остудить. Грибы, лук и чеснок измельчить в блендере до средних кусочков.

Читайте такжеПирог, рулет и пончики: как приготовить невероятную выпечку с творогомФарш хорошо вымесить. Добавить рис, луково-грибную смесь, натертый на мелкой терке сыр, укроп, соль и перец. Все хорошо перемешать.

Руки смочить холодной водой и сформировать из фарша тефтельки. Выложить их в жаропрочную форму в один слой.

Взять томатный сок. Если нет томатного сока, то можно взять стакан холодной воды и растворить в ней 1 столовую ложку с верхом томатной пасты. Добавить в сок сахар, перемешать. Добавить в сок сметану и еще раз перемешать.

В 0,5 стакана холодной воды растворить муку или крахмал, чтобы не было комочков.

Смешать томатно-сметанную смесь и растворенную в воде муку. Залить тефтельки.

Накрыть форму фольгой и отправить в заранее разогретую до 180°С духовку. Запекать в течение 50-60 минут.

Подавать тефтельки можно с любым гарниром на собственный вкус.

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Автор: УНИАН