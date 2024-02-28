Шпроты любят абсолютно все - особенно удачно эта рыбка сочетается с гренками, свежим огурцом и вареным яйцом. Более того, шпроты прекрасно себя "чувствуют" во многих салатах, но цены на них в магазинах постоянно растут. УНИАН расскажет, как приготовить шпроты в домашних условиях по лучшим рецептам.
Домашние шпроты - рецепт из кильки
Ингредиенты:
- Килька - 0,8 кг
- Крепкий чай - около 1 стакана
- Луковая шелуха - 2 горсти
- Растительное масло - 150 мл
- Жидкий дым по желанию
- Соль, перец, лавровый лист
Запоминайте, как сделать шпроты в домашних условиях из кильки.
Кильку вымыть, удалить голову и внутренности. Взять форму для выпечки или противень, выложить на дно луковую шелуху и лавровый лист, посыпать солью и перцем. Разместить слой кильки брюшком вниз, залить всё крепким чаем без сахара и растительным маслом так, чтобы жидкости покрывали рыбу. Сверху снова засыпать луковой шелухой. Поставить противень (форму) в духовку, нагреть ее до 150 градусов, потом снизить температуру до 100-120 градусов и запекать 60 минут. Полностью остудить шпроты и подавать к столу.
Домашние шпроты из мойвы в мультиварке
Ингредиенты:
- Мойва замороженная - 1 кг
- Вода - 250 мл
- Чай черный - 10 пакетиков или 5 ст.л
- Лавровый лист - 3 шт
- Перец черный горошком - 8-10 шт
- Гвоздика - 3 шт
- Перец душистый горошком - 4 шт
- Соль - 2/3 ч.л
- Масло подсолнечное рафинированное - 70 мл
- Соевый соус - 3 ст.л
Запоминайте, как сделать шпроты в домашних условиях из мойвы.
Важно, что по этому рецепту можно приготовить шпроты из абсолютно любой рыбы - скумбрии, салаки, кильки. Единственный нюанс - в этой закуске не будет привычного копченого аромата, зато шпроты получатся дешевле и полезнее.
Мойву разморозить, убрать голову и внутренности, тщательно промыть под проточной водой. В миске смешать крепкий чай и соль, перемешать, добавить соевый соус и подсолнечное масло. Туда же выложить лавровый лист, перец горошком, душистый перец и гвоздику. Слоями разместить мойву в мультиварке, залить подготовленной смесью из специй. Закрыть мультиварку и включить режим "Тушение" на 2 часа. Затем дождаться, когда шпроты полностью остынут в чаше, переложить их в стеклянную емкость и залить той жидкостью, в которой они тушились.
Домашние шпроты из салаки
Ингредиенты:
- Салака с/м - 500 гр
- Масло растительное - 100 гр
- Соль - 1 ст. л
- Черный перец горошком - 6 горошин
- Лавровый лист - 4 шт.
- Чай черный(листовой) - 3 ч.л
- Луковая шелуха - 5 грамм
Записывайте, как сделать шпроты из салаки в домашних условиях.
Рыбу разморозить, тщательно промыть, удалить голову и хвост, а также внутренности. Уложить в чугунную сковороду или кастрюлю с толстым дном плотно так, чтобы не было просветов, иначе в процессе приготовления шпроты развалятся. Заварить крепкий чай, остудить. Луковую шелуху вымыть, залить стаканом воды, варить 20 минут, тоже остудить. И ту, и другую жидкость процедить.
Высыпать в емкость с рыбой перец горошком и лавровый лист, залить равномерно маслом. В одной посуде смешать луковый настой и чай, добавить соль, перемешать до полного растворения. Залить рыбу этим раствором, поставить в духовку, разогретую до 150 градусов. Готовить до тех пор, пока жидкость не закипит, после этого уменьшить температуру до 120 градусов. Ориентироваться на общее время 2 часа, но помнить, что рыба должна "томиться", а не вариться.