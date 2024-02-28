Узнайте, как приготовить шпроты в домашних условиях быстро и без проблем.

Шпроты любят абсолютно все - особенно удачно эта рыбка сочетается с гренками, свежим огурцом и вареным яйцом. Более того, шпроты прекрасно себя "чувствуют" во многих салатах, но цены на них в магазинах постоянно растут. УНИАН расскажет, как приготовить шпроты в домашних условиях по лучшим рецептам.

Домашние шпроты - рецепт из кильки

Ингредиенты:

Килька - 0,8 кг

Крепкий чай - около 1 стакана

Луковая шелуха - 2 горсти

Растительное масло - 150 мл

Жидкий дым по желанию

Соль, перец, лавровый лист

Запоминайте, как сделать шпроты в домашних условиях из кильки.

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Кильку вымыть, удалить голову и внутренности. Взять форму для выпечки или противень, выложить на дно луковую шелуху и лавровый лист, посыпать солью и перцем. Разместить слой кильки брюшком вниз, залить всё крепким чаем без сахара и растительным маслом так, чтобы жидкости покрывали рыбу. Сверху снова засыпать луковой шелухой. Поставить противень (форму) в духовку, нагреть ее до 150 градусов, потом снизить температуру до 100-120 градусов и запекать 60 минут. Полностью остудить шпроты и подавать к столу.

Домашние шпроты из мойвы в мультиварке

Ингредиенты:

Мойва замороженная - 1 кг

Вода - 250 мл

Чай черный - 10 пакетиков или 5 ст.л

Лавровый лист - 3 шт

Перец черный горошком - 8-10 шт

Гвоздика - 3 шт

Перец душистый горошком - 4 шт

Соль - 2/3 ч.л

Масло подсолнечное рафинированное - 70 мл

Соевый соус - 3 ст.л

Запоминайте, как сделать шпроты в домашних условиях из мойвы.

Важно, что по этому рецепту можно приготовить шпроты из абсолютно любой рыбы - скумбрии, салаки, кильки. Единственный нюанс - в этой закуске не будет привычного копченого аромата, зато шпроты получатся дешевле и полезнее.

Мойву разморозить, убрать голову и внутренности, тщательно промыть под проточной водой. В миске смешать крепкий чай и соль, перемешать, добавить соевый соус и подсолнечное масло. Туда же выложить лавровый лист, перец горошком, душистый перец и гвоздику. Слоями разместить мойву в мультиварке, залить подготовленной смесью из специй. Закрыть мультиварку и включить режим "Тушение" на 2 часа. Затем дождаться, когда шпроты полностью остынут в чаше, переложить их в стеклянную емкость и залить той жидкостью, в которой они тушились.

Домашние шпроты из салаки

Ингредиенты:

Салака с/м - 500 гр

Масло растительное - 100 гр

Соль - 1 ст. л

Черный перец горошком - 6 горошин

Лавровый лист - 4 шт.

Чай черный(листовой) - 3 ч.л

Луковая шелуха - 5 грамм

Записывайте, как сделать шпроты из салаки в домашних условиях.

Рыбу разморозить, тщательно промыть, удалить голову и хвост, а также внутренности. Уложить в чугунную сковороду или кастрюлю с толстым дном плотно так, чтобы не было просветов, иначе в процессе приготовления шпроты развалятся. Заварить крепкий чай, остудить. Луковую шелуху вымыть, залить стаканом воды, варить 20 минут, тоже остудить. И ту, и другую жидкость процедить.

Высыпать в емкость с рыбой перец горошком и лавровый лист, залить равномерно маслом. В одной посуде смешать луковый настой и чай, добавить соль, перемешать до полного растворения. Залить рыбу этим раствором, поставить в духовку, разогретую до 150 градусов. Готовить до тех пор, пока жидкость не закипит, после этого уменьшить температуру до 120 градусов. Ориентироваться на общее время 2 часа, но помнить, что рыба должна "томиться", а не вариться.

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