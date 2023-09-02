По этому рецепту вы сможете заготовить на зиму вкуснейшие сочные помидоры.

Ежегодная летняя консервация - утомительный процесс, который мало какая хозяйка назовет приятным. Но если вам все-таки хочется заготовить сочные овощи прямо сейчас, УНИАН подскажет, как сделать консервированные томаты в собственном соку по элементарному рецепту.

Томаты в собственном соку - как в магазине и без стерилизации

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг

Помидоры (для сока) – 2 кг

Лавровый лист – 3 шт.

Черный перец (горошком) – 6 шт.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Чтобы сделать томаты без кожицы в собственном соку, тщательно промойте их, удалите плодоножки, и обдайте овощи кипятком. Через 5 секунд снимите кожицу и утрамбуйте помидоры в банку. Снова вскипятите воду, залейте ею помидоры. Дождитесь, пока вода остынет, слейте ее, доведите до кипения снова и опять залейте в банку.

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Мелкие помидоры (для сока) вымойте, пропустите через мясорубку или соковыжималку. Можно дополнительно протереть сквозь сито - так получится избавиться от косточек. Перелейте получившийся томатный сок в кастрюлю, добавьте перец, соль, сахар и лавровый лист, доведите до кипения. Варите 15 минут, а потом вылейте в банку и закройте крышками. Вуаля - томаты очищенные в собственном соку готовы.

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