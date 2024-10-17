Салат Белочка из СССР стал одним из самых популярных на столе любого украинца.

Считается, что рецепт Белочки из плавленных сырков родом из Советского Союза. Блюдо появилось в 60-70х годах, делать его начали всего из трех основных ингредиентов - яиц, плавленого сыра и чеснока, заправляя майонезом. Именно этот рецепт стал культовым, но есть один продукт, который можно добавить в закуску, чтобы она была еще вкуснее.

Салат Белочка - классический рецепт

Невероятно вкусный и очень простой в приготовлении вариант, который часто готовят на Новый год, но можно сделать и в любой другой день.

Ингредиенты:

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яйца - 4 шт;

плавленый сыр - 4 шт;

чеснок - 10 зубчиков;

майонез, соль, перец.

Вам нужно взять глубокую миску, натереть в нее плавленые сырки или, если взяли сыр в тубе (банке), то выложить ложкой необходимое количество. Сварить яйца, потереть их на терке, добавив к сыру. Туда же выложить измельченный чеснок, перемешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом и снова перемешать. Можно подать такой салат Белочка в тарталетках или в глубокой тарелке.

Интересно, что некоторые хозяйки делают салат Белочка с курицей, просто добавляя этот ингредиент к остальным. Можно брать любую часть птицы, но, естественно, она должна быть хорошо отварена.

Салат Белочка с морковью

Именно такой овощ придает салату некоторую пикантность и легкую свежесть, поэтому и опытные повара, и умелые хозяйки признают, что салат Белочка с морковкой получается еще вкуснее классического варианта.

Ингредиенты:

плавленый сыр - 2 шт;

яйца - 4 шт;

морковь - 1 большая или 2 небольших;

чеснок - 10 зубчиков;

соль, перец, майонез.

Салат Белочка с морковью готовится так же точно, как и без нее - вам нужно в первую очередь отварить яйца, остудить их, почистить и натереть на терке. Плавленый сыр достать из упаковки или тубы, переложить необходимое количество в миску к яйцам. Свежую морковь также натереть на терке и также добавить к остальным ингредиентам.

Последними штрихами будут измельченный чеснок, соль, перец и майонез. В конце салат Белочка необходимо перемешать и можно подавать к столу. Иногда по этому рецепту закуску делают без яиц - здесь лучше действовать на ваш вкус, самостоятельно решая, добавлять этот продукт или нет.

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