Чтобы взбить куриные белки в крепкую пену, понадобится щепотка соли и немного усердия.

Взбитые в густую пену куриные белки используются во многих десертах и кремах, а также из них можно приготовить воздушный омлет. Однако белки довольно капризные и не всегда взбиваются идеально. УНИАН собрал несколько советов, чтобы этот процесс всегда был простым и успешным.

Общие советы по взбиванию белков

Процесс взбивания может нарушить даже капля воды, жира или куриного желтка. Поэтому посуду и прибор для взбивания нужно тщательно вымыть с моющим средством и высушить насухо. А отделить белок от желтка нужно очень аккуратно.

с моющим средством и высушить насухо. А отделить белок от желтка нужно очень аккуратно. Лучше стеклянную, керамическую посуду или емкость из нержавеющей стали. В алюминиевой посуде взбивать белки нельзя, иначе они окрасятся.

Лучше всего взбиваются белки комнатной температуры , но отделить белки и желтки проще в холодных яйцах. Поэтому рекомендуется сначала достать яйца из холодильника, отделить белок и оставить его нагреваться до комнатной температуры.

, но отделить белки и желтки проще в холодных яйцах. Поэтому рекомендуется сначала достать яйца из холодильника, отделить белок и оставить его нагреваться до комнатной температуры. Для взбивания рекомендуется взять очень свежие яйца.

яйца. Яйца можно взбить венчиком, двумя связанными вилками или погружным блендером с насадкой-венчиком. Блендером белки взбиваются 5-6 минут, а венчиком - около 30 минут.

белки взбиваются 5-6 минут, а - около 30 минут. Взбивайте белок в одном направлении , чтобы он не опал.

Как взбить белки: пошаговая инструкция

Начинайте взбивать белки на минимальной скорости, пока они не превратятся в легкую жидкую пену. В легкую пену добавьте щепотку соли или пару капель лимонного сока - тогда белки взобьются лучше. Переключите блендер на среднюю скорость и взбивайте белки до мягких пиков . Определяются они так: пена похожа на мыльную и стекает из блендера, белок плохо держит форму и быстро опадает. На этапе мягких пиков добавьте сахарную пудру , если вы готовите десерт. Сахар лучше не добавлять, иначе он может не растворится. Продолжайте взбивать белки на средней скорости. Скоро белки станут блестящими, а масса устойчивой. Если пена при переворачивании посуды держит форму и остается на венчике, если его вытянуть - белки готовы . Вмешивайте их в крем или тесто очень аккуратно, чтобы пузырьки в пене не повредились и белки не осели.

Что делать, если перевзбили белки

Если переусердствовать, то белки можно перевзбить. Они начнут оседать и сворачиваться, а на стенках посуды останутся кусочки белков. Исправить ошибку можно следующим образом: добавьте в массу ещё один белок комнатной температуры и взбейте массу заново.

Вас также могут заинтересовать новости: