Как взбить белки / фото ua.depositphotos.com

Взбитые в густую пену куриные белки используются во многих десертах и кремах, а также из них можно приготовить воздушный омлет. Однако белки довольно капризные и не всегда взбиваются идеально. УНИАН собрал несколько советов, чтобы этот процесс всегда был простым и успешным.

Общие советы по взбиванию белков

  • Процесс взбивания может нарушить даже капля воды, жира или куриного желтка. Поэтому посуду и прибор для взбивания нужно тщательно вымыть с моющим средством и высушить насухо. А отделить белок от желтка нужно очень аккуратно.
  • Лучше стеклянную, керамическую посуду или емкость из нержавеющей стали. В алюминиевой посуде взбивать белки нельзя, иначе они окрасятся.
  • Лучше всего взбиваются белки комнатной температуры, но отделить белки и желтки проще в холодных яйцах. Поэтому рекомендуется сначала достать яйца из холодильника, отделить белок и оставить его нагреваться до комнатной температуры.
  • Для взбивания рекомендуется взять очень свежие яйца.
  • Яйца можно взбить венчиком, двумя связанными вилками или погружным блендером с насадкой-венчиком. Блендером белки взбиваются 5-6 минут, а венчиком - около 30 минут.
  • Взбивайте белок в одном направлении, чтобы он не опал.

Как взбить белки: пошаговая инструкция

  1. Начинайте взбивать белки на минимальной скорости, пока они не превратятся в легкую жидкую пену.
  2. В легкую пену добавьте щепотку соли или пару капель лимонного сока - тогда белки взобьются лучше.
  3. Переключите блендер на среднюю скорость и взбивайте белки до мягких пиков. Определяются они так: пена похожа на мыльную и стекает из блендера, белок плохо держит форму и быстро опадает.
  4. На этапе мягких пиков добавьте сахарную пудру, если вы готовите десерт. Сахар лучше не добавлять, иначе он может не растворится.
  5. Продолжайте взбивать белки на средней скорости. Скоро белки станут блестящими, а масса устойчивой. Если пена при переворачивании посуды держит форму и остается на венчике, если его вытянуть - белки готовы. Вмешивайте их в крем или тесто очень аккуратно, чтобы пузырьки в пене не повредились и белки не осели.

Что делать, если перевзбили белки

Если переусердствовать, то белки можно перевзбить. Они начнут оседать и сворачиваться, а на стенках посуды останутся кусочки белков. Исправить ошибку можно следующим образом: добавьте в массу ещё один белок комнатной температуры и взбейте массу заново.

Вас также могут заинтересовать новости: