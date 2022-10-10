УНИАН разбирался, как приготовить вкусный кабачковый рулет с разными начинками.

Кабачки одни из самых неприхотливых продуктов, но долго не хранится. Их сезон достаточно долгий и, как правило, их урожай высокий. Порой доходит до того, что не уже не знаешь, куда их девать и что из них готовить.

Одно из самых простых, но вкусных блюд из кабачков – кабачковый рулет. Благодаря широкому выбору начинки это блюдо придется по вкусу каждому.

УНИАН разбирался, как приготовить вкусный кабачковый рулет с разными начинками.

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Кабачковый рулет на сковороде

Кабачковый рулет на сковороде готовится быстро. Вам понадобиться всего 30 минут. При этом для приготовления яично-кабачкового рулета на сковороде не понадобиться ни грамма муки.

Ингредиенты:

кабачки – 250 грамм;

куриные яйца – четыре штуки;

твердый сыр – 50 грамм;

зелень на выбор – один пучок;

чеснок – по желанию;

соль и перец – по вкусу;

растительное масло – две-три ложки.

Как приготовить кабачковый рулет

Сначала необходимо вымыть кабачки, отрезать кончики и натереть на терке. Если кабачки старые, то их лучше почистить. Тертые кабачки необходимо тщательно отжать и положить в миску. Яйца взбить в отдельной миске. Добавить зелень, специи, в том числе чеснок, по желанию, и перец по вкусу. Тщательно перемешать. В полученную смесь добавить отжатые кабачки и тщательно перемешать. Сыр натереть на мелкой терке. Дальше необходимо нагреть среднюю сковороду с небольшим количеством масла. Выложить на нее три-пять столовых ложек яично-кабачковой смеси и разровнять ровным слоем толщиной 0,5 сантиметра. Поджарить кабачковый блин с одной стороны до румяной корочки, а вторую сторону необходимо присыпать тертым сыром. Когда блин зарумяниться, его необходимо начать аккуратно заворачивать, подвигая блин к краю сковороды и добавляя яично-кабачковую смесь на свободную сторону сковороды и посыпая сыром. Манипуляции необходимо повторять, пока не закончится смесь, а на сковороде не получится кабачковый рулет.

После приготовления блюдо стоит немного охладить и лишь потом пробовать.

Кабачковый рулет в духовке

Кабачковый рулет с фаршем очень удобно готовить в духовке. Блюдо получается нежным, сытным и прекрасно держи форму.

Что необходимо для кабачкового рулета

кабачки – 250 грамм;

куриные яйца – две штуки;

майонез – две столовые ложки;

мука – две столовые ложки.

Ингредиенты для мясной начинки

фарш – 250 грамм;

сыр – 50 грамм;

майонез – одна столовая ложка;

рубленная любимая зелень – одна столовая ложка;

специи – по вкусу.

Как приготовить кабачковый рулет с фаршем в духовке

Подготовить кабачки, как мы писали выше, после чего их нужно натереть. Добавить яйца, соль, майонез, не отжимая сок, и тщательно перемешать. После чего добавить муку и снова перемещать. Противень необходимо застелить пергаментом. Выложить ровным слоем кабачковое тесто. Корж выпекается при 180 градусах 20 минут. Для приготовления начинки фарш перемешиваем с тертым сыром, зеленью, специями и майонезом. Кабачковый корж нужно достать из духовки, аккуратно отделить от пергамента, перевернуть и оставить, чтобы он немного остыл. Начинку распределяем по остывшему коржу равномерно, но отступая от краев. После чего корж необходимо плотно свернуть в рулет. Кабачковый рулет с мясом необходимо завернуть в фольгу и выпекать 35 минут при той же температуре.

Рецепт кабачкового рулета универсален, поэтому начинку можно сделать любую – с помидорами, с грибами, с чесноком и сыром.

Если начинка не требует термической обработки или заранее готова, то корж с начинкой не нужно выпекать еще раз. Кабачковый рулет лучше завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник до 40 минут.

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