Закуски из рыбы на Новый год / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Любители морепродуктов обязательно готовят рыбные закуски на Новый год 2025. Вкусные закусочные блюда создадут идеальную атмосферу праздника. А эти рецепты станут вашими любимыми по любому поводу.

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Яйца фаршированные печенью трески

Ингредиенты:

  • яйца - 6 шт.;
  • печень трески - 120 г;
  • зелень (петрушка, укроп) - 5 веточек;
  • майонез - 2 чайн. л.

Яйца отварите вкрутую (10-12 минут) и остудите. Разрежьте вдоль на две части. Достаньте желтки и разомните вилкой. Зелень помойте и мелко нарежьте. С печени трески слейте масло. Смешайте до однородности печень, желтки, зелень, майонез. По желанию посолите и поперчите. Наполните начинкой половинки белков.

Хрустящие рыбные палочки

Ингредиенты:

  • филе хека - 400 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • белый хлеб - 150 г;
  • молоко - 50 мл;
  • панировочные сухари - 120 г;
  • сливочное масло - 40 г;
  • подсолнечное масло - 1 стол. л.;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Хлеб замочите в молоке. Филе и хлеб пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш яйцо, соль, специи и сливочное масло (для сочности). Перемешайте до однородности и поставьте в холодильник на 15 минут.

Мокрыми руками сформируйте изделия и обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте рыбные палочки из хека по 3-5 минут с каждой стороны.

Новогодние закуски из рыбы / фото pixabay.com

Лаваш с семгой и сыром

Ингредиенты:

  • лаваш - 2 шт.;
  • слабосоленый сёмга - 250 г;
  • мягкий сливочный сыр - 200 г;
  • огурцы - 0,5 шт.;
  • укроп - 5 веточек;
  • листья салата - 100 г.

Семгу нарежьте тонкими ломтиками, огурец - тонкими кружочками, укроп измельчите. Лаваш смажьте половиной творожного сыра и посыпьте зеленью. Разложите порванные руками листья салата. Затем выстелите ещё одним лавашем. Смажьте остальным сыром и равномерно выложите рыбу.

Заверните блюдо в плотный рулет и положите в холодильник на 3-4 часа. Нарежьте лаваш на порционные куски.

Рулет из сельди с плавленым сырком

Ингредиенты:

  • слабосоленая селедка - 350 г;
  • плавленый сырок - 3 шт.;
  • оливки без косточек - 30 г;
  • чеснок - 2 зубч.;
  • майонез - 30 г;
  • укроп - 20 г;
  • соль, перец по вкусу.

Селедочное филе разложите на доске и застелите пленкой, слегка отбейте молотком с двух сторон. Плавленый сырок натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Добавьте майонез, рубленый укроп и мелко нарезанные оливки.

Выложите филе на пленку и ровным слоем намажьте начинку. Сложите сельдь пополам и плотно заверните. Положите рулет из селедки в холодильник на 2 часа и нарежьте порционными кусками.

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