Любители морепродуктов обязательно готовят рыбные закуски на Новый год 2025. Вкусные закусочные блюда создадут идеальную атмосферу праздника. А эти рецепты станут вашими любимыми по любому поводу.
- Яйца фаршированные печенью трески
- Хрустящие рыбные палочки
- Лаваш с семгой и сыром
- Рулет из сельди с плавленым сырком
Яйца фаршированные печенью трески
Ингредиенты:
- яйца - 6 шт.;
- печень трески - 120 г;
- зелень (петрушка, укроп) - 5 веточек;
- майонез - 2 чайн. л.
Яйца отварите вкрутую (10-12 минут) и остудите. Разрежьте вдоль на две части. Достаньте желтки и разомните вилкой. Зелень помойте и мелко нарежьте. С печени трески слейте масло. Смешайте до однородности печень, желтки, зелень, майонез. По желанию посолите и поперчите. Наполните начинкой половинки белков.
Хрустящие рыбные палочки
Ингредиенты:
- филе хека - 400 г;
- яйцо - 1 шт.;
- белый хлеб - 150 г;
- молоко - 50 мл;
- панировочные сухари - 120 г;
- сливочное масло - 40 г;
- подсолнечное масло - 1 стол. л.;
- соль, перец, специи по вкусу.
Хлеб замочите в молоке. Филе и хлеб пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш яйцо, соль, специи и сливочное масло (для сочности). Перемешайте до однородности и поставьте в холодильник на 15 минут.
Мокрыми руками сформируйте изделия и обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте рыбные палочки из хека по 3-5 минут с каждой стороны.
Лаваш с семгой и сыром
Ингредиенты:
- лаваш - 2 шт.;
- слабосоленый сёмга - 250 г;
- мягкий сливочный сыр - 200 г;
- огурцы - 0,5 шт.;
- укроп - 5 веточек;
- листья салата - 100 г.
Семгу нарежьте тонкими ломтиками, огурец - тонкими кружочками, укроп измельчите. Лаваш смажьте половиной творожного сыра и посыпьте зеленью. Разложите порванные руками листья салата. Затем выстелите ещё одним лавашем. Смажьте остальным сыром и равномерно выложите рыбу.
Заверните блюдо в плотный рулет и положите в холодильник на 3-4 часа. Нарежьте лаваш на порционные куски.
Рулет из сельди с плавленым сырком
Ингредиенты:
- слабосоленая селедка - 350 г;
- плавленый сырок - 3 шт.;
- оливки без косточек - 30 г;
- чеснок - 2 зубч.;
- майонез - 30 г;
- укроп - 20 г;
- соль, перец по вкусу.
Селедочное филе разложите на доске и застелите пленкой, слегка отбейте молотком с двух сторон. Плавленый сырок натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Добавьте майонез, рубленый укроп и мелко нарезанные оливки.
Выложите филе на пленку и ровным слоем намажьте начинку. Сложите сельдь пополам и плотно заверните. Положите рулет из селедки в холодильник на 2 часа и нарежьте порционными кусками.