Эти закуски из рыбы и морепродуктов станут вашими любимыми.

Любители морепродуктов обязательно готовят рыбные закуски на Новый год 2025. Вкусные закусочные блюда создадут идеальную атмосферу праздника. А эти рецепты станут вашими любимыми по любому поводу.

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Яйца фаршированные печенью трески

Ингредиенты:

яйца - 6 шт.;

печень трески - 120 г;

зелень (петрушка, укроп) - 5 веточек;

майонез - 2 чайн. л.

Яйца отварите вкрутую (10-12 минут) и остудите. Разрежьте вдоль на две части. Достаньте желтки и разомните вилкой. Зелень помойте и мелко нарежьте. С печени трески слейте масло. Смешайте до однородности печень, желтки, зелень, майонез. По желанию посолите и поперчите. Наполните начинкой половинки белков.

Хрустящие рыбные палочки

Ингредиенты:

филе хека - 400 г;

яйцо - 1 шт.;

белый хлеб - 150 г;

молоко - 50 мл;

панировочные сухари - 120 г;

сливочное масло - 40 г;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

соль, перец, специи по вкусу.

Хлеб замочите в молоке. Филе и хлеб пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш яйцо, соль, специи и сливочное масло (для сочности). Перемешайте до однородности и поставьте в холодильник на 15 минут.

Мокрыми руками сформируйте изделия и обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте рыбные палочки из хека по 3-5 минут с каждой стороны.

Лаваш с семгой и сыром

Ингредиенты:

лаваш - 2 шт.;

слабосоленый сёмга - 250 г;

мягкий сливочный сыр - 200 г;

огурцы - 0,5 шт.;

укроп - 5 веточек;

листья салата - 100 г.

Семгу нарежьте тонкими ломтиками, огурец - тонкими кружочками, укроп измельчите. Лаваш смажьте половиной творожного сыра и посыпьте зеленью. Разложите порванные руками листья салата. Затем выстелите ещё одним лавашем. Смажьте остальным сыром и равномерно выложите рыбу.

Заверните блюдо в плотный рулет и положите в холодильник на 3-4 часа. Нарежьте лаваш на порционные куски.

Рулет из сельди с плавленым сырком

Ингредиенты:

слабосоленая селедка - 350 г;

плавленый сырок - 3 шт.;

оливки без косточек - 30 г;

чеснок - 2 зубч.;

майонез - 30 г;

укроп - 20 г;

соль, перец по вкусу.

Селедочное филе разложите на доске и застелите пленкой, слегка отбейте молотком с двух сторон. Плавленый сырок натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Добавьте майонез, рубленый укроп и мелко нарезанные оливки.

Выложите филе на пленку и ровным слоем намажьте начинку. Сложите сельдь пополам и плотно заверните. Положите рулет из селедки в холодильник на 2 часа и нарежьте порционными кусками.

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