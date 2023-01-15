Сочные и аппетитные чебуреки - гастрономическая мечта многих людей, выбирающих для себя необычные блюда. По-настоящему оценить вкус такого лакомства можно только дома, самостоятельно приготовив его. УНИАН расскажет, как сделать тесто на чебуреки, как в чебуречной, и какую начинку выбрать.
- Заварное тесто на чебуреки - главный секрет
- Тесто на чебуреки с водкой - альтернативный вариант
- Тесто на чебуреки на воде с уксусом
Ранее мы говорили о том, как приготовить пышные печеночные котлеты из простых ингредиентов.
Заварное тесто на чебуреки - главный секрет
Считается, что заварное тесто на кипятке - это идеальный вариант для ароматных чебуреков. Масса из муки и воды должна быть эластичной, но плотной. Муку, при этом, важно брать только высшего качества - все остальные варианты не гарантируют вам удачного блюда.
Чтобы приготовить тесто на чебуреки на воде, вам понадобятся:
- мука - 1 кг;
- кипяток - 350 мл;
- соль - щепотка.
Муку обязательно нужно просеять, затем высыпать горкой на стол. По центру сделать углубление, всыпать туда соль и влить 2\3 от общего количества воды. Далее - замесить тесто, причем важно делать это от края к центру, тщательно разминая руками все комочки. Оставшейся водой необходимо постоянно сбрызгивать тесто.
В итоге у вас получится однородный, плотный и эластичный шар теста, который вы будете вымешивать еще 10 минут. Готовое тесто в конце нужно обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 1 час. По истечение этого времени можно приступать к приготовлению чебуреков с любой начинкой, которая вам нравится больше всего.
Тесто на чебуреки с водкой - альтернативный вариант
Такой рецепт рекомендуют некоторые хозяйки - чебуреки, которые были сделаны из теста с добавлением водки, получаются особенно хрустящими. На их поверхности много пузырьков, а вкус спиртного совсем не чувствуется.
Если вы хотите попробовать сделать такой вариант блюда, убедитесь, что у вас есть:
- мука - 500 гр;
- теплая вода - 200 мл;
- яйца - 1 шт;
- соль - 1 ч.л;
- сахар - 0.5 ч.л;
- водка - 4 ст.л;
- растительное масло - 5-6 ст.л.
Технология простая - в миску всыпать половину от общего количества муки и сделать в центре углубление. Туда постепенно добавить все указанные ингредиенты и тщательно перемешать. Далее - замешивать тесто от краев к центру, подсыпая муку. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 1 час. За это время тесто нужно 2-3 раза достать и тщательно вымесить.
Тесто на чебуреки на воде с уксусом
Еще один метод приготовления крымскотатарского блюда, который можно использовать, если вы готовите чебуреки впервые. Опытные кулинары говорят, что подобный рецепт подходит даже новичкам - этот вариант беспроигрышный.
Перечень ингредиентов для чебуреков на уксусе следующий:
- мука - 500 гр;
- теплая вода - 250 мл;
- растительное масло - 0.5 ст.л;
- уксус 9% - на кончике чайной ложки;
- соль - на кончике столовой ложки.
Муку просеять, высыпать в глубокую миску. В центре сделать углубление, влить туда воду, масло и уксус. Тщательно перемешать, посолить и замесить тесто руками. Когда оно будет однородным, накрыть полотенцем и оставить при комнатной температуре на полчаса. Далее можно смело делать из него любимые чебуреки.