Тесто на чебуреки хрустящее, пузырчатое, которое всегда получается с первого раза - в материале УНИАН.

Сочные и аппетитные чебуреки - гастрономическая мечта многих людей, выбирающих для себя необычные блюда. По-настоящему оценить вкус такого лакомства можно только дома, самостоятельно приготовив его. УНИАН расскажет, как сделать тесто на чебуреки, как в чебуречной, и какую начинку выбрать.

Ранее мы говорили о том, как приготовить пышные печеночные котлеты из простых ингредиентов.

Заварное тесто на чебуреки - главный секрет

Считается, что заварное тесто на кипятке - это идеальный вариант для ароматных чебуреков. Масса из муки и воды должна быть эластичной, но плотной. Муку, при этом, важно брать только высшего качества - все остальные варианты не гарантируют вам удачного блюда.

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Чтобы приготовить тесто на чебуреки на воде, вам понадобятся:

мука - 1 кг;

кипяток - 350 мл;

соль - щепотка.

Муку обязательно нужно просеять, затем высыпать горкой на стол. По центру сделать углубление, всыпать туда соль и влить 2\3 от общего количества воды. Далее - замесить тесто, причем важно делать это от края к центру, тщательно разминая руками все комочки. Оставшейся водой необходимо постоянно сбрызгивать тесто.

В итоге у вас получится однородный, плотный и эластичный шар теста, который вы будете вымешивать еще 10 минут. Готовое тесто в конце нужно обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 1 час. По истечение этого времени можно приступать к приготовлению чебуреков с любой начинкой, которая вам нравится больше всего.

Тесто на чебуреки с водкой - альтернативный вариант

Такой рецепт рекомендуют некоторые хозяйки - чебуреки, которые были сделаны из теста с добавлением водки, получаются особенно хрустящими. На их поверхности много пузырьков, а вкус спиртного совсем не чувствуется.

Если вы хотите попробовать сделать такой вариант блюда, убедитесь, что у вас есть:

мука - 500 гр;

теплая вода - 200 мл;

яйца - 1 шт;

соль - 1 ч.л;

сахар - 0.5 ч.л;

водка - 4 ст.л;

растительное масло - 5-6 ст.л.

Технология простая - в миску всыпать половину от общего количества муки и сделать в центре углубление. Туда постепенно добавить все указанные ингредиенты и тщательно перемешать. Далее - замешивать тесто от краев к центру, подсыпая муку. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 1 час. За это время тесто нужно 2-3 раза достать и тщательно вымесить.

Тесто на чебуреки на воде с уксусом

Еще один метод приготовления крымскотатарского блюда, который можно использовать, если вы готовите чебуреки впервые. Опытные кулинары говорят, что подобный рецепт подходит даже новичкам - этот вариант беспроигрышный.

Перечень ингредиентов для чебуреков на уксусе следующий:

мука - 500 гр;

теплая вода - 250 мл;

растительное масло - 0.5 ст.л;

уксус 9% - на кончике чайной ложки;

соль - на кончике столовой ложки.

Муку просеять, высыпать в глубокую миску. В центре сделать углубление, влить туда воду, масло и уксус. Тщательно перемешать, посолить и замесить тесто руками. Когда оно будет однородным, накрыть полотенцем и оставить при комнатной температуре на полчаса. Далее можно смело делать из него любимые чебуреки.

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