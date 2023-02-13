Приготовить сырники можно, даже если дома нет муки, или же вы решили от нее отказаться. Они получаются очень вкусными, с хрустящей корочкой благодаря панировке. Опытные хозяюшки знают, какой секретный продукт добавить, чтобы сладкое угощение получилось идеальным.
Также мы рассказывали, как приготовить сырники с манкой и чизкейк из творога.
Как делать сырники из творога без муки и манки
Для этого нам понадобится несколько ингредиентов:
5 столовых ложек овсяных хлопьев;
200 грамм творога;
1 яйцо;
1 столовая ложка сахара;
- ванильный сахар, корица;
- масло для жарки.
Хлопья делим в соотношении 20% на 80%. Большую часть измельчаем блендером, а меньшая послужит панировкой. Соединяем получившуюся овсяную муку с перетертым творогом и остальными ингредиентами. Тщательно перемешиваем смесь и оставляем ее разбухнуть на 15 минут.
Формируем сырники из нашего теста, обваливаем их в овсяной панировке и жарим на среднем огне на небольшом количестве масла. Сковорода должна быть предварительно разогрета.
Эти сырники отлично подойдут на завтрак или в качестве десерта. Их можно украсить листочком мяты, сахарной пудрой, шоколадной глазурью или шариком мороженного.