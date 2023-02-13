Если не знаете, как приготовить сырники без муки, то новый рецепт от УНИАН - для вас. Такое блюдо получается очень нежным и вкусным.

Приготовить сырники можно, даже если дома нет муки, или же вы решили от нее отказаться. Они получаются очень вкусными, с хрустящей корочкой благодаря панировке. Опытные хозяюшки знают, какой секретный продукт добавить, чтобы сладкое угощение получилось идеальным.

Также мы рассказывали, как приготовить сырники с манкой и чизкейк из творога.

Как делать сырники из творога без муки и манки

Для этого нам понадобится несколько ингредиентов:

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5 столовых ложек овсяных хлопьев;

200 грамм творога;

1 яйцо;

1 столовая ложка сахара;

ванильный сахар, корица;

масло для жарки.

Хлопья делим в соотношении 20% на 80%. Большую часть измельчаем блендером, а меньшая послужит панировкой. Соединяем получившуюся овсяную муку с перетертым творогом и остальными ингредиентами. Тщательно перемешиваем смесь и оставляем ее разбухнуть на 15 минут.

Формируем сырники из нашего теста, обваливаем их в овсяной панировке и жарим на среднем огне на небольшом количестве масла. Сковорода должна быть предварительно разогрета.

Эти сырники отлично подойдут на завтрак или в качестве десерта. Их можно украсить листочком мяты, сахарной пудрой, шоколадной глазурью или шариком мороженного.

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