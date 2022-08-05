Соленые сырники такие же вкусные, как и сладкие, а пользы для фигуры в них значительно больше. По желанию в тесто для таких сырником можно добавить зелень, шпинат, чеснок, лук или крабовые палочки. Очень вкусными получаются сырники с твердым сыром - сыр внутри них тает и тянется при разрезании.
Соленые сырники с зеленью и манкой
- Творог - 500 г.
- Яйца - 2 шт.
- Манная крупа - 2 ст. л.
- Пшеничная мука - 2 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Укроп - 30 г
- Петрушка - 30 г
- Растительное масло для жарки.
В миску разбить яйца и взбить венчиком до появления пены. Вылить яйца в творог. Добавить к творогу и яйцам муку, соль и манную крупу, перемешать до однородности. Зелень помыть и мелко порубить, вмешать в тесто. Сформировать сырники из теста и обвалять в муке. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить сырники с двух сторон до золотистой корочки.
Соленые сырники с сыром
- Творог - 200 г.
- Яйца - 1 шт.
- Твёрдый сыр - 80 г.
- Зелень - 10 г.
- Мука - 2 стол.л.
- Соль, молотый перец по вкусу.
Зелень мелко нарезать, а сыр натереть на крупной терке. Творог размять вилкой. Вбить в творог яйцо и тщательно перемешать. Добавить остальные ингредиенты и замесить густое тесто. Мокрыми руками сформировать одинаковые шарики, а затем приплюснуть их. Жарить на сковороде с растительным маслом по 4-5 минут с каждой стороны.