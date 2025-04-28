Ароматные домашние пончики получаются настолько вкусными, что даже на диете невозможно удержаться. Тесто готовится очень просто и получается с первого раза. Готовые изделия можно покрыть глазурью или начинить джемом - всё ограничивается лишь вашей фантазией.
Мы назвали два способа приготовить пончики - рецепт с дрожжами и с творогом. Каждый из них вкусный по-своему. Но обе разновидности очень просто готовятся.
Творожные пончики - рецепт как в детстве
Дрожжевое тесто на пончики мягкое и податливое, с него очень удобно лепить "бублики". Оно быстро замешивается и не липнет к рукам. Из указанного количества продуктов получается примерно 20 штук.
Ингредиенты:
- мука - 450 г;
- молоко - 250 г;
- сухие дрожжи - 1 стол. л.;
- сахар - 3 стол. л.;
- соль - щепотка;
- ванилин - щепотка;
- подсолнечное масло - 3 стол. л. для теса + 400 мл для жарки;
- сахарная пудра - 25 г.
Молоко подогрейте до комнатной температуры. Смешайте с дрожжами и сахаром. Оставьте в теплом месте на 10 минут для активации.
Муку просейте через сито. Вмешайте в опару. Добавьте также ванилин, соль и масло. Замешивайте тесто, пока оно не станет плотным и не липким - на это уйдет примерно 10 минут. Оставьте на 1 час в тепле, чтобы оно поднялось в 2 раза.
Обомните тесто руками и сформируйте приплюснутые пончики на дрожжах с дыркой посередине. Разогрейте в сковороде 400 мл масла и обжарьте изделия во фритюре по 2-3 минуты. Затем выложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. После остывания посыпьте десерт сахарной пудрой.
Если готовите пончики с начинкой, то сделайте один прокол сбоку и начините изделия с помощью кондитерского мешка или шприца.
Быстрые творожные пончики
Творог рекомендуется брать домашний и жирный. Эти хрустящие лакомства вкусные сами по себе, без начинки.
Ингредиенты:
- жирный творог - 200 г;
- мука - 200 г;
- яйцо - 1 шт.;
- сахар - 4 стол. л.;
- сода - 0.5 чайн. л.;
- ванилин - щепотка;
- соль - щепотка;
- масло для фритюра - 300 мл;
- сахарная пудра для украшения.
В миске взбейте яйцо с сахаром, солью и ванилином до однородности. Добавьте творог и ещё раз перемешайте. Затем всыпьте просеянную через сито муку и разрыхлитесь. Замесите густое и однородное тесто, из которого скатайте шарики.
В сковороде всипятите масло для фритюра и обжаривайте пончики по 2 минуты. Во время жарки шарики увеличатся в размерах, поэтому оставьте между ними свободное пространство. Затем выложите на бумагу, чтобы убрать лишний жир.
Готовые остывшие пончики из творога посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.