Пончики по этому рецепту получаются такими вкусными, что даже не успевают остыть.

Ароматные домашние пончики получаются настолько вкусными, что даже на диете невозможно удержаться. Тесто готовится очень просто и получается с первого раза. Готовые изделия можно покрыть глазурью или начинить джемом - всё ограничивается лишь вашей фантазией.

Мы назвали два способа приготовить пончики - рецепт с дрожжами и с творогом. Каждый из них вкусный по-своему. Но обе разновидности очень просто готовятся.

Творожные пончики - рецепт как в детстве

Дрожжевое тесто на пончики мягкое и податливое, с него очень удобно лепить "бублики". Оно быстро замешивается и не липнет к рукам. Из указанного количества продуктов получается примерно 20 штук.

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Ингредиенты:

мука - 450 г;

молоко - 250 г;

сухие дрожжи - 1 стол. л.;

сахар - 3 стол. л.;

соль - щепотка;

ванилин - щепотка;

подсолнечное масло - 3 стол. л. для теса + 400 мл для жарки;

сахарная пудра - 25 г.

Молоко подогрейте до комнатной температуры. Смешайте с дрожжами и сахаром. Оставьте в теплом месте на 10 минут для активации.

Муку просейте через сито. Вмешайте в опару. Добавьте также ванилин, соль и масло. Замешивайте тесто, пока оно не станет плотным и не липким - на это уйдет примерно 10 минут. Оставьте на 1 час в тепле, чтобы оно поднялось в 2 раза.

Обомните тесто руками и сформируйте приплюснутые пончики на дрожжах с дыркой посередине. Разогрейте в сковороде 400 мл масла и обжарьте изделия во фритюре по 2-3 минуты. Затем выложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. После остывания посыпьте десерт сахарной пудрой.

Если готовите пончики с начинкой, то сделайте один прокол сбоку и начините изделия с помощью кондитерского мешка или шприца.

Быстрые творожные пончики

Творог рекомендуется брать домашний и жирный. Эти хрустящие лакомства вкусные сами по себе, без начинки.

Ингредиенты:

жирный творог - 200 г;

мука - 200 г;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 4 стол. л.;

сода - 0.5 чайн. л.;

ванилин - щепотка;

соль - щепотка;

масло для фритюра - 300 мл;

сахарная пудра для украшения.

В миске взбейте яйцо с сахаром, солью и ванилином до однородности. Добавьте творог и ещё раз перемешайте. Затем всыпьте просеянную через сито муку и разрыхлитесь. Замесите густое и однородное тесто, из которого скатайте шарики.

В сковороде всипятите масло для фритюра и обжаривайте пончики по 2 минуты. Во время жарки шарики увеличатся в размерах, поэтому оставьте между ними свободное пространство. Затем выложите на бумагу, чтобы убрать лишний жир.

Готовые остывшие пончики из творога посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

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