Президент выразил надежду, что обсуждение позиций будет результативным.

Президент Владимир Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о приближении очередной встречи участников "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия).

Читайте такжеОП: Кремль отказался от "нормандских" переговоров на фоне эскалации на фронтеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже, трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Считаю, это важно, что мы приближаемся к следующему заседанию Н4 ("нормандской четверки"- УНИАН). Считаю, что это возможно. 19 апреля состоится заседание советников "нормандской четверки", где будет обсужден ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться "кластеры" - это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад. Они будут сделаны французской и немецкой сторонами с дополнениями Украины. Они будут рассматриваться также Россией. Все четыре страны подготовят приложения к этим кластерам - с чем согласны, с чем не согласны. "Кластеры "- это пошаговое выполнение Минских соглашений", - заявил он.

Зеленский отметил, что 19 апреля советники будут согласовывать эти позиции. "Хочется верить, что это произойдет, что будет результат", - добавил глава государства.

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Автор: Константин Гончаров