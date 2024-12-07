Глава украинского государства заверил Зурабишвили в солидарности Киева с грузинским народом.

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам главы украинского государства, Киев поддерживает и солидарен с грузинским народом, "который сейчас отстаивает достойное будущее для себя".

"Важно всегда уважать мнение людей и не дать правительству Иванишвили сдать страну Путину", - написал Зеленский.

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Он подчеркнул, что это является вопросом контроля над Черноморским регионом, который хочет установить Россия, ведь это является угрозой "национальной безопасности всех в регионе и в Европе":

"Заверил госпожу президента, что мы со своей стороны будем координироваться с партнерами не только в Европе, чтобы отреагировать действительно системно и помочь народу Грузии в защите своего права жить независимо".

Отношения Украины и Грузии - последние новости

На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии. В частности, в санкционный список попали основатель "Грузинской мечты", олигарх Бидзин Иванишвили, глава правительства Георгий Кобахидхе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и владелец проправительственного телеканала "Имеди" Ираклий Рухадзе.

Впоследствии президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала решение Зеленского, отметив, что "Россия пытается вернуть себе контроль над Черным морем".

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