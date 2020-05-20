Зеленский рассказал детали своего зимнего визита в Оман

Президент отметил, что во время встреч в Омане обсудил планы на будущее, назначение посла, развитие инвестиций в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поездка в Оман была частной, и рассказал ее детали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Поездка в Оман - это была моя частная поездка ... У меня есть семья, живая семья, живые дети, полетели в Оман просто на отдых, они имели эту возможность и имели все права на это. Здесь нет никакого секрета. У меня действительно был план многих встреч на государственном уровне на Востоке, в разных странах. У нас в Омане в то время даже не было посла. Если говорить о государственном визите, у нас не было никаких нормальных отношений - дипломатических, инвестиционных - с такими странами, как Саудовская Аравия, Оман. Наш Офис готовил много таких встреч на государственном уровне», - заявил он.

Зеленский также отметил, что султан Омана Кабуса бен Саида аль-Саида в то время был в тяжелом состоянии, и он понимал, что с ним не сможет встретиться. Президент Украины еще раз выразил соболезнования народу этой страны в связи со смертью султана.

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«Я понимал, что я с ним (султаном - УНИАН) не встречусь, когда я понял, что я с ним не встречусь и у меня могут быть только частные встречи, я понимал, что я, как порядочный и достойный человек, не буду использовать государственный самолет, чтобы улететь на встречу с тем человеком, который сегодня руководит Оманом», - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что во время встреч в Омане обсудил планы на будущее, назначение посла, развитие инвестиций в Украину, отношения между странами. «Да, это не государственные встречи, наверное. Я не могу быть на пляже. Поэтому я полетел к своей семье, моя семья оплатила номер в гостинице. Я прилетел, я был там, кажется, трое суток. Затем, к сожалению, была трагедия, и я вернулся в Украину достаточно быстро, насколько смог быстро, и сразу у нас был созван СНБО, и мы сразу начали заниматься иранской трагедией», - отметил глава государства.

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Зеленский отметил, что летел в Оман не инкогнито. «Я не инкогнито улетел, а по билету, который был куплен, по билету, в котором было написано не "Петр Инкогнито", а Владимир Зеленский. Вы говорите, что никто не знал? Никто не интересовался. Человек улетел на два-три дня. Я не должен о своей частной поездке говорить. Я не брал с собой свой Офис, своих помощников, министра иностранных дел ... Вел себя как нормальный человек. Я могу завтра поехать в Одессу или еще куда-то, если это будет моя частная поездка. Я еще в душ хожу, еще сплю и люблю детей, и жену свою», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Офисе президента заявили, что Зеленский находился в Омане, где у него были запланированы встречи на высшем уровне. В ОПУ отметили, что в Оман Зеленский отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.