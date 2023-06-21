По его словам, диктатор произносит такие вещи, о которых не может говорить президент цивилизованного государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "вторым королем антисемитизма после Гитлера", комментируя его заявления на международной конференции в Санкт-Петербурге. Во время выступления президент РФ назвал украинского лидера "позором для еврейского народа".

Как сообщает BBC, этот вопрос застал Зеленского врасплох, ведь он потерял многих своих родственников во время Холокоста, в частности дедушку. Он глубоко вдохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как отреагировать на заявление Путина.

"Будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", - сказал Зеленский.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, на форуме в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Это заявление уже прокомментировал главный раввин Украины Моше Реувен Асман. "Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не сбежал и делает все для помощи украинскому народу. Думаю, что весь мир гордится им", - сказал Моше Реувен Асман.

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