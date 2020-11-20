По мнению эксперта, на сегодня только президент может повлиять на эту ситуацию.

Преступления против Евромайдана за почти семь лет не были расследованы до конца, поскольку следствие по этим делам слишком сильно зависело от личностей тех, кто ими занимался. В частности, от Сергея Горбатюка в Генпрокуратуре и Александра Бабикова в ГБР.

Об этом руководитель Центра содействия реформам Георгий Чижов заявил 20 ноября на пресс-конференции «21 ноября – седьмая годовщина Революции Достоинства. Почему расследование преступлений против Евромайдана до сих пор продолжается, а приспешники Януковича возвращаются к власти?».

Он отметил, что несколько лет лицом расследований был начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк. «Он имел от общества большой кредит доверия. Но в период, когда Генпрокуратура реформировалась в Офис Генерального прокурора, отказался проходить аттестацию. В результате, когда у Генпрокуратуры забрали функцию досудебного расследования, передав эти полномочия в ГБР, Горбатюк перестал заниматься расследованием. Итог: нет ни Горбатюка, ни результатов расследования преступлений против Евромайдана», - отметил Чижов.

По его словам, после того, как Государственное бюро расследований возглавила Ирина Венедиктова, у общества были надежды, что работа этого ведомства будет организована правильно и прозрачно.

"Но получилось наоборот - конкурс заместителей ГБР сделали явно под назначение своих людей", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что информация об этом конкурсе была опубликована буквально 29 декабря 2019 года, а необходимые документы нужно было подать до 3 января 2020-го.

"В результате, первым заместителем Венедиктовой стал Александр Бабиков. Он работал в адвокатской фирме, защищавшей Виктора Януковича по нескольким обвинениям, которые были связаны с делами Майдана. И, как оказалось вскоре, Бабиков лично защищал Януковича. Хотя он и пытался сначала это публично возражать, приводил довольно смешные "отмазки", будто бы он приходил на процесс набраться опыта. Хотя было обнародовано огромное количество фактов, что именно он занимался защитой, им подписано огромное количество документов по этому делу", – добавил Чижов.

Эксперт отметил, что такой бэкграунд называется конфликтом интересов. Поэтому ГБР было вынуждено заявить, что не допустит Бабикова к расследованиям дел Майдана, но даже это решение не было выполнено. Ведь, напомнил Чижов, адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская неоднократно сообщала о том, что часть дел расследуется следователями, которые подчинялись непосредственно Бабикову. Также оказалось, что ГБР расследует дело против следователей, которые отказались открыть уголовное дело относительно покушения на Януковича.

"Такой конфликт интересов не мог долго продолжаться даже в наших условиях. Это тот конфликт, который не может быть урегулирован. Вследствие этого Бабикова недавно уволили из ГБР. Хотя он с этим не соглашается и оспаривает это решение в скандальном Окружном административном суде Киева", - отметил Чижов.

По мнению эксперта, на сегодня только президент может повлиять на эту ситуацию. Ведь, встречаясь год назад с родными Героев Небесной Сотни, он заявил, что расследование этих преступлений является для него приоритетным. "Поэтому, - резюмировал руководитель Центра содействия реформам, - Владимиру Зеленскому нужно заявить, что он берет это расследование под личный контроль и навести порядок в ГБР. Тогда у общества появится возможность доверять происходящему".

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Автор: УНИАН