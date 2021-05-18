20 мая парламент должен назначить новых министров на должности, которые освободятся 18 мая.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков утром 18 мая подпишет распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в этот день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" вечером в понедельник.

Отвечая на вопрос, когда будут назначены новые министры на должности, которые станут вакантными 18 мая, спикер отметил: "Завтра утром я отдам распоряжение о созыве внеочередного заседания. Соответствующие документы поступили. Оно будет запланировано на 16.00", - сказал он.

Разумков напомнил, что речь идет о рассмотрении вопроса об отставке трех министров: инфраструктуры Владислава Криклия, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.

Читайте такжеНе хватило одного голоса: комитет Рады не поддержал отставку Степанова"По тем министрам, по которым будет принято решение парламента об отставке, после их отчета, фракция должна будет собраться, направить соответствующее представление к премьер-министру Украины", - отметил председатель ВР.

В свою очередь, премьер вносит кандидатуру на рассмотрение парламента.

"Я надеюсь, все это произойдет в среду. И в четверг на пленарном заседании, поскольку, я уверен, мы сможем завершить рассмотрение вопроса 2195... на вакантные должности парламент должен назначить новые кандидатуры. Затягивать с этим процессом точно не стоит: и по блоку экономики, и особенно по блоку медицины", - подчеркнул Разумков.

Кроме того, спикер отметил, что от монобольшинства пока нет предложений по отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кадровые изменения в правительстве: что предшествовало

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также, в ВР поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с поста главы Минздрава. Зато сам Степанов заявляет, что не писал заявление об отставке с поста главы Минздрава.

Кадровые вопросы запланировали рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании.

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал отставку Степанова и предложил парламенту определиться с этим решением.

Сегодня, 17 мая, фракция "Слуга народа" рассматривала вопрос об отставке трех министров: развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия, а также представления от премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

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Автор: Татьяна Поляковская