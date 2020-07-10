Рада в понедельник соберется на внеочередное заседание - нардеп

На повестке дня, по словам нардепа Александра Качуры, президентские законопроекты.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что 13 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"В понедельник, 13 июля, в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На повестке дня - президентские законопроекты", - сообщил депутат.

Он добавил, что вечером 13 июля запланировано заседание фракции, где будут рассмотрены кадровые вопросы.

В то же время, на сайте парламента пока что нет никакой информации о внеочередном заседании в понедельник.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля Качура заявил, что во вторник, 14 июля, предлагается провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

"Во вторник, 14 июля, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Уже начали собирать подписи среди депутатов. В повестке дня шесть законопроектов", - написал он в своем Телеграмм-канале.

Как известно, неделя с 13 по 17 июля является пленарной для парламента и это последняя пленарная неделя текущей сессии.

16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).

Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через интернет.

Рассмотрение поправок в законопроект во втором чтении в сессионном зале продолжается с 30 июня.

В соответствии с Регламентом, депутаты не могут перейти к рассмотрению других законопроектов, не приняв решения по рассматриваемому законопроекту. Депутаты оппозиционных партий выступают против принятия законопроекта об игорном бизнесе: они настаивают на рассмотрении своих поправок, таким образом затягивают процесс его принятия.

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