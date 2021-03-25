Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что на внеочередных заседаниях депутаты могут рассмотреть около 17-18 вопросов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что во вторник, 30 марта, могут состояться два внеочередных заседания парламента.

Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

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"По состоянию на сегодня официальных обращений ни от президента Украины, ни от народных депутатов не поступало. Но предварительно мы можем говорить о том, что внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится во вторник в 13:00. Возможно их даже будет два", - сказал спикер.

Разумков рассказал, что одно из заседаний может быть инициировано президентом для рассмотрения ряда экономических вопросов и противодействия пандемии.

“Параллельно с этим народные депутаты обратились к аппарату ВР относительно выдачи им подписных листов на еще одно внеочередное заседание, которое, скорее всего, также произойдет во вторник”, - отметил он.

По его словам, на этом заседании предполагается заслушивание информации представителей силовых ведомств относительно событий под Офисом президента 20 марта.

По словам Разумкова, также предусмотрено рассмотрение вопросов, касающихся досрочного прекращения полномочий народных депутатов, которые пошли работать в органы исполнительной власти.

Он добавил, что в письме, с которым обратились народные депутаты, говорится о необходимости рассмотрения на этом внеочередном заседании вопроса о назначении выборов мэра Харькова, поскольку "в Верховной Раде уже есть полный пакет документов, есть соответствующее постановление, и оно должно быть рассмотрено".

Спикер напомнил, что такие выборы могут состояться осенью.

"В целом, думаю, что может быть где-то до 17-18 вопросов, которые Верховная Рада сможет рассмотреть во вторник", - сказал Разумков.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов сообщил, что на 30 марта запланированы два внеочередных заседания Верховной Рады.

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Автор: Надя Пришляк