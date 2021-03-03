Комитет Цифровой трансформации ВРУ подготовит проект закона 4303 о «Стимулировании развития цифровой экономики в Украине» к повторному первому чтению. 3 марта на заседании Верховной Рады это решение поддержали 288 парламентариев.

Кроме законопроекта 4303, авторами которого являются группа депутатов во главе с Егором Черневым, на доработку и подготовку к повторному первому чтению были отправлены два альтернативных законопроекта: 4301-1 нардепа Виталия Борта и 4301-2 депутата Киры Рудык.

Комментируя решения Парламента, Егор Чернев отметил, что в основу доработанного законопроекта 4303, автором которого он является, лягут пожелания представителей отрасли, аутсорсеров, бизнес-ассоциаций, а также идеи коллег-депутатов Чернева, изложенные в альтернативных законопроектах 4303-1 и 4303-2. «Мы планируем прийти к сбалансированной компромиссной версии», – сообщил Чернев.

Проект Закона Украины №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», известный так же как проект Дія City, разработан для ускорения развития цифровой экономики в Украине. С принятием этого законопроекта планируется создать прозрачные правила игры для IT-индустрии.

Резидентами Дія Сity cмогут стать все желающие компании, которые соответствуют ряду финансовых критериев. Впрочем, присоединение к спецрежиму не является обязательным. «Мы должны создавать лучшие условия для развития, а не заставлять кого-то что-то делать», – говорит Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Автор: УНИАН