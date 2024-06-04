Парламентарии видят в законе как положительные, так и отрицательные стороны, но отмечают, что украинский дубляж из-за него не пострадает.

Верховная Рада приняла закон о статусе английского языка в Украине. Народные депутаты Евгения Кравчук и Владимир Вятрович, которые являются членами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, рассказали подробности о содержании документа.

Так, Кравчук, которая является заместителем председателя фракции "Слуга народа", отметила, что в законе предусмотрены различные переходные периоды для различных статей.

"Что касается принятия на работу в государственном секторе. Во-первых, там есть определенные категории. Если говорить о районных и областных государственных администрациях, то речь идет о руководителях и их заместителях. И срок внедрения - это два года после окончания военного положения. И речь идет не о переаттестации всех, а только при приеме на работу... Если говорить о прокурорах, высшем руководящем составе Нацпола, Таможни, то там срок еще больше - это четыре года после окончания военного положения", - пояснила она.

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В то же время некоторые вещи законом внедряются независимо от военного положения, в частности это "больше английского языка в детских садах". "С сентября 2026 года всем детям в садиках будет преподаваться английский язык", - сказала Кравчук и добавила, что для младших детей это будет организовано в виде игры.

Среди прочего, законом запускается дублирование на английском языке на автовокзалах, железных вокзалах и в аэропортах, а также на табличках в самом транспорте.

"Мы здесь смягчили, чтобы, например, какая-то маршрутка в селе, которое не имеет туристической привлекательности, - перевозчик этим не занимался", - добавила депутат.

Так, по ее словам, для туристической отрасли это большой плюс, ведь на английском будут дублироваться указатели в музеях; в течение двух лет должны появиться описания экспонатов на английском языке.

"Что касается экстренной медицинской помощи. Конечно, врачи не будут на английском языке постоянно работать с этим иностранцем... Это экстренная медицинская помощь. Человека привозят в больницу. Что первым делом спрашивает врач? Есть ли у вас какая-то аллергия, есть ли у вас какие-то хронические заболевания. Так вот, на этом базовом уровне врач - или сам, или с переводчиком, или с гугл-переводчиком - сможет объясниться. И речь идет также о длительном сроке внедрения. Для экстренной помощи - это четыре года после окончания военного положения. А просто, чтобы вызвать "скорую" и сказать на английском "мне плохо, я там-то, там-то, приезжайте" - это два года после военного положения", - пояснила Кравчук.

Кроме того, относительно киноиндустрии и кинотеатров парламентарий напомнила, что "сейчас действует квота - 90% на украинском и 10% - на языках оригинала, другие языки". "Эта квота не меняется. То есть никаких изменений в закон о языке не вносится", - сказала она.

В свою очередь, Вятрович (фракция "Европейская солидарность") отметил, что имеет несколько иную позицию относительно этого закона. "Во-первых, считаю саму идею этого законопроекта ошибочной и довольно странной. Учитывая то, что какие-то специальные законопроекты об особом статусе английского языка в мире есть только в тех странах, которые в свое время были британскими колониями. То есть это в основном страны Африки и часть Азии", - сказал он.

Он выразил мнение, что продвижение, популяризация и изучение английского языка решаются не законом, а временными, кадровыми и финансовыми ресурсами.

"К сожалению, мы выбрали, по моему мнению, абсолютно ложный путь, который говорит скорее о каких-то показательных вещах, а не о том, чтобы сделать действительно английский язык более популярным и сделать возможности его изучения значительно лучше", - отметил Вятрович.

В частности, относительно требования к врачам "скорой" знать английский язык, он отметил, что такое требование не означает, что они "получат возможности знать этот английский язык".

"Более того, мне кажется, что это наоборот ухудшит возможности оказания медицинской помощи, когда бригада не сможет выехать на вызов, потому что в ее составе не будет человека, который знает английский язык. Следовательно, это будет просто прямым нарушением этого закона", - сказал депутат.

Кроме того, Вятрович отметил, что в этом законе нет "опасной инициативы, которая была заложена в него с самого начала, которая предусматривала фактически полную ликвидацию украиноязычного дубляжа". "Еще на уровне Комитета мы устранили эту проблему... Законопроект, который сегодня проголосовали, не является угрозой для украиноязычного дубляжа", - подчеркнул он.

Говоря о "негативном", что появилось в этом законе, депутат отметил, что там есть "странная поправка", которая предусматривает компенсацию кинотеатрам за демонстрацию фильмов на английском языке.

"Согласно действующему законодательству, предусмотрено, что 10% фильмов в кинотеатрах может демонстрироваться в оригинале, в том числе, на английском языке. Как говорят сами кинотеатры, эта квота 10-процентная никогда не выполнялась. То есть около 1% на самом деле используется этой квоты самими кинотеатрами. Поэтому довольно странной является попытка, стимулируя предложение, то есть давая средства кинотеатрам, спровоцировать повышение спроса. Я думаю, что этого не произойдет. Я думаю, что, к сожалению, это обернется в то, что кинотеатры будут просто получать средства за пустые залы", - сказал парламентарий.

Так, отметил Вятрович, "особой пользы" от закона он не видит, а видит его "показательно политическим проектом".

Принятие закона об английском языке

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 4 июня, Верховная Рада Украины приняла закон о статусе английского языка в Украине. Как отметил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, "за" в целом за закон №9432 было 236 голосов депутатов.

Парламентарий отметил, что законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также закон определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком; нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т. п.

"Была дискуссия по правке №336 (внесена за день до принятия закона), которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Она была поддержана (226)", - написал Железняк.

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