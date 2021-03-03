Парламентарий от имени депутатской группы "Партия "За майбутнє" призвал президента Украины и правительство осуществить шаги, которыми можно предотвратить долговой коллапс.

Действующие розничные цены на газ для населения - искусственные и могут быть снижены более чем наполовину. Об этом заявил с трибуны Верховной Рады народный депутат, сопредседатель депутатской группы «Партия «За майбутнє» Тарас Батенко.

Он отметил, что сегодня страна находится на грани долгового коллапса. На 1 января 2021 года задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги составила 73 миллиарда гривень. В частности, за природный газ - 31 млрд или почти 43%.Читайте такжеВ Раде требуют вызвать Шмыгаля "на ковер" из-за катастрофы с долгами населения

«Граждане Украины просто не способны платить такие чрезмерно завышенные тарифы, которые есть сегодня. Мы убеждены, что проблема высокой цены на газ в Украине имеет искусственный характер и является прямым продолжением бестолковой политики правительства и НАК «Нафтогаз Украины». Мы хотим напомнить: из всего объема голубого топлива, потребляемого Украиной, 70% - собственной добычи. Импортная составляющая в общем балансе природного газа составляет 30%. Однако на обе разновидности голубого топлива: собственный и импортный, одинаковая цена. Это неправильно и категорически несправедливо», – отметил Тарас Батенко.

Парламентарий от имени депутатской группы "Партия "За майбутнє" призвал президента Украины и правительство осуществить шаги, которыми можно предотвратить долговой коллапс. Так, в частности, президент должен дать поручение правительству пересмотреть методику расчета оптовой цены природного газа в Украине. А правительство одновременно – ввести экономически обоснованные механизмы изъятия в государственный бюджет Украины части сверхприбылей монополистов.

«По нашему убеждению, введение экономического обоснованной оптовой цены позволит существенно, до 60%, снизить розничную цену на газ для населения Украины. Мы требуем также от премьер-министра Украины ввести экономически обоснованные механизмы изъятия в государственный бюджет Украины части сверхдоходов, которые есть сегодня в ООО «Оператор ГТС Украины» и НАК «Нафтогаз Украины». Это, по нашим подсчетам, не менее 20 миллиардов гривень, которые можно направить местным общинам в виде субвенций на погашение задолженности предприятий ТЭК и ТЭЦ за потребленный природный газ», – сказал Тарас Батенко.

Ранее партия "За майбутнє" инициировала введение моратория на повышение коммунальных тарифов и предложила расширить программу субсидий. По убеждению партии, это позволит уменьшить тарифное давление на население и предупредить долговой коллапс.

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Автор: УНИАН