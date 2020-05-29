Главу полиции Винницкой области отстранили "за грубые недостатки и просчеты" в работе

Причиной таких решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также был отстранен его заместитель – начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы.

«Причиной таких решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский со ссылкой на руководство полиции Киевщины заявил, что в сегодняшней перестрелке в Броварах две группы "маршрутчиков" задействовали местных "титушек" и "боевиков" из Винницы.

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