Нападение на автобус с членами группировки «Патриоты - за жизнь» вызвано заигрыванием действующей власти с пророссийскими политическими силами и организациями.

Об этом на странице в Facebook заявил украинский общественный и политический деятель Дмитрий Ярош.

Когда государство не выполняет функции защиты национальных интересов, тогда государственный аппарат превращается из инструмента защиты народа в инструмент угнетения того же народа. Патриоты, которые решились на такое действие, во имя воюющей с московской империей Украины, заслуживают не наказания, а на награждение. Если же власть и в дальнейшем будет терпеть реваншистские и антигосударственные бандформирования, типа ОПЗЖ, ПШ и т.д., она потеряет всякую свою легитимность и это приведет к ее измене, - написал Дмитрий Ярош.