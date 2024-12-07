По словам Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия продолжит работать над тем, чтобы стороны соблюдали закон о выборах в Европе.

Европейская комиссия продолжит следить за выполнением обязательств по защите прав избирателей в Румынии, народ этой страны имеет право самостоятельно выбирать свой путь. Соответствующее заявление в соцсети Х обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что провела телефонный разговор с нынешним президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия продолжит работать над тем, чтобы стороны придерживались своих обязательств в соответствии с законом о цифровых услугах по выборам в Европе.

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"Именно румынский народ должен решать, что является лучшим для его страны, свободной от иностранного вмешательства", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Выборы президента Румынии 2024 - последние новости

В Румынии на выборах президента в первом туре победил пророссийский ультраправый политик Калин Георгеску. Впрочем, Конституционный суд страны отменил результаты первого тура из-за вмешательства России и кибератаки. Теперь в стране должны назначить новые выборы.

Впоследствии действующий президент Румынии Клаус Йоханнис рассказал, на сколько еще останется на посту после отмены выборов. По его словам, ивн покинет пост, "когда новый президент примет присягу". Также Йоханнис заверил, что не планирует становиться премьер-министром страны.

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