Atlantic Council: Украина может столкнуться с масштабным наступлением России, но кое-что ее может спасти

Американский эксперт не верит, что Вашингтон бросится защищать Киев от усиления российской агрессии, ведь ему, как оказалось, наплевать даже на американских солдат.

Если бы Россия решилась на полномасштабное вторжение в Украину, США бы точно не молчали. И их реакция была бы негативной. Но проблема в том, что Вашингтон почти ничего не делает, чтобы предупредить такое российское наступление.

Об этом во время дискуссии в Atlantic Council заявил старший научный сотрудник программы по защите прав человека и демократии имени Вацлава Гавела в Международном университете Флориды Дэвид Крамер.

"Частично это отражает катастрофическую политику в отношении Украины, которая началась после избрания президента Владимира Зеленского", - считает он.

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Крамер отметил, что в целом политика администрации Дональда Трампа в отношении Украины были и хорошие эпизоды. Например, Вашингтон передал Киеву летальное оружие, помогает Украине восстановить свои ВМС. Кроме того, американские и украинские военные проводят вместе военные учения в Черном море. Миссия США в ОБСЕ тоже последовательно занимает жесткую позицию в вопросе Украины. А на прошлой неделе Госсекретарь Майк Помпео заявил, что его страна никогда не признает аннексию Крыма. При этом он осудил российское вторжение в Украину и Грузию.

Но Крамер также отметил, что было много неправильных поступков со стороны Вашингтона. Американский президент совершенно неоправданно втянул Владимира Зеленского во внутреннюю американскую политику. Украинского президента до сих пор не пригласили в Овальный кабинет. А теперь во времена пандемии коронавируса это еще и не возможно.

"Если президент Трамп действительно не поднимал во время телефонных разговоров с Путиным на прошлой неделе вопрос российских наград за убийство солдат США в Афганистане, тогда он точно не будет реагировать на то, что Россия может сделать в Украине. Ведь если он не борется за собственных солдат, он не будет биться и за украинцев", - считает Крамер.

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Он также указал на то, что в течение последних месяцев внимание США было полностью сосредоточено на Китае. Но они почти не обращали внимание на те реальные угрозы, которые поступают со стороны Путина.

"Я боюсь, что Путин считает Трампа слабым, а США - разделенными, поляризованными и сосредоточенными на пандемии и экономических проблемах. ЕС тоже неконсолидированный. НАТО без лидера. Поэтому в его глазах Запад не будет препятствием для вторжения. По моему мнению, препятствием для него будет политический кризис, который нарастает на Дальнем востоке России. Путин, наверное, переживает, чтобы все те протесты не распространились на другие регионы страны", - сказал американский эксперт.

В свою очередь, российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр сомневается, что широкомасштабное вторжение России в Украину как-то поможет Путину в решении внутренних российских проблем. Он указал, что в 2014 году было несколько моментов, когда российская армия могла пойти в открытое наступление против украинских военных. Но российский президент по определенным причинам воздержался от этого.

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"Он решил этого не делать. Очевидно, он думает, что может дождаться, пока нужные ему плоды созреют. Текущие политические проблемы в России, по моему мнению, не означают, что мы пойдем в наступление. Думаю, более вероятно, что этого не произойдет. Но то, что действительно может дать толчок быстрой атаке России против Украины - это начало внутренних проблем в самой Украине. Если начнутся протесты или новый Майдан или что-то еще в том духе. В таком случае у России будет большое искушение зайти", - считает Фельгенгауэр.

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