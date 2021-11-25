Чиновник считает, что народ Грузии спас ему жизнь.

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к грузинскому обществу и отметил, что глава России Владимир Путин делает все для его ликвидации в физическом плане.

Чиновник на своей странице в Facebook написал, что российский лидер пытается его уничтожить руками премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.

Саакашвили поблагодарил грузинский народ за то, что он спас ему жизнь. Экс-президент также пожаловался, что у него нет шансов добиться справедливости в "суде Иванишвили".

"Большое вам спасибо за спасение моей жизни. Путин руками Иванишвили делает все для моей физической ликвидации, я в этом уверен. Если бы не ваши многочисленные действия, мужество и компетентность Нино Ломджарии (омбудсмен Грузии – Ред.), если бы не единодушие оппозиции и гражданского общества в отстаивании западной ориентации страны, если бы не давление международного сообщества, ничего бы не вышло", – отметил он.

Читайте такжеСаакашвили согласился прекратить голодовку – адвокатЧиновник пожаловался, что его "взяли в заложники", полностью запретили связь с общественностью, сознательно нарушили все его законные права, чтобы не позволить вовлечь народ Грузии в "решительную борьбу против темноты российского режима".

Напомним, 1 октября Михеила Саакашвили задержали в Грузии. Чиновник задержан после того, как вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии бывший президент приговорен к шести годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, которые касаются должностных преступлений. После задержания чиновник решил объявить голодовку.

Саакашвили также назвал себя фактически "личным узником" Владимира Путина.

Автор: Екатерина Присяжнюк