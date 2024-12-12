По словам польского политика, Запад ориентирован на границы Украины, которые признаны международные правом, а не на нынешнюю ситуацию.

Несмотря на очень сложную ситуацию на фронте, перспектива прекращения огня в Украине приближается быстро, поэтому восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года. Такое мнение высказал уполномоченный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль в интервью РАР.

"Сейчас кажется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", - сказал политик.

Он подчеркнул, что война не закончится быстро, а максимум, что будет, это "прекращение огня" и окончание горячей фазы конфликта. По его словам, возникает вопрос в том, при каких условиях это будет происходить, ведь, по его мнению, "размораживание" войны не станет проблемой для РФ.

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Когда у него спросили, будет ли окончание огня в соответствии с нынешними линиями фронта означать безвозвратную потерю территории ВСУ, он ответил:

"Сегодня Путин есть, завтра его не будет".

Коваль подчеркнул, что страны Запада ориентированы не на нынешнее состояние ситуации, а на границы украинского государства, которые признаны международным правом.

"Никто серьезный ни в Америке, ни в Европе не согласится на бездумное одобрение российского разделения", - заверил политик.

Возможность перемирия в Украине - что известно

Ранее эксперт ответил, что нужно Украине для стабильного мира в случае "корейского сценария" окончания войны. По его словам, нашей стране необходимы четкие гарантии безопасности, которые не допустят повторного конфликта.

В то же время военный, заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что пока не все украинцы понимают, как может выглядеть перемирие между Россией и Украиной. Он отметил, что теоретически организовать определенное затишье на фронте возможно, однако только в том случае, если США найдут рычаги влияния на РФ.

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