Согласно международному праву, пока Путин является президентом РФ, он имеет функциональный иммунитет.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, почему пока открывают производство в отношении президента РФ Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

По ее словам, Украина работает, соблюдая международное право и конвенцию, согласно которым, есть определенные лица, которые имеют функциональный иммунитет.

"Самый большой военный преступник 21-го столетия – это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него функциональный иммунитет и, выполняя нормы международного и национального права, мы не можем открыть конкретно это производство, пока он является президентом РФ", – отметила генпрокурор.

24 февраля 2022 путинские орки начали бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. По подсчетам ООН, за месяц полномасштабной войны жертвами оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.

Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ состоится в Турции, во вторник, 29 марта. Приоритеты Украины в переговорах неизменны – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве.

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