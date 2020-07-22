СБУ просят отреагировать на заявление нардепа Волошина о суверенитете Украины

Депутат заявил, что намеренно не пришел на посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете заседание, потому что "нечего отмечать".

Группа народных депутатов из разных фракций просят председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова отреагировать на заявления народного депутата от «оппозиционной платформы - За жизнь» Олега Волошина о суверенитете Украины.

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Об этом в Facebook сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это - государственная измена. Спасибо коллегам из разных фракций, которые подписали наше совместное обращение», - написала она.

Геращенко также опубликовала копию соответствующего обращения к председателю СБУ Ивану Баканову. Депутаты призывают его «принять меры реагирования в соответствии с компетенцией».

Как сообщал УНИАН, 17 июля во время рассмотрения проекта постановления о Заявлении ВР относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на временно оккупированной местности Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (№3736) Волошин спросил: «Что мы делаем для того, чтобы жители Крыма вернулись и хотели, главное, вернуться в Украину?».

«Мы должны сегодня, вместо этого пустого постановления и обращения к неизвестно кому, обращаться к собственным гражданам в Крыму. Гарантировать им их языковые и культурные права, а не уничтожать последние русскоязычные школы в Украине», - добавил он.

Кроме того, Волошин заметил, что накануне намеренно не пришел на торжественное пленарное заседание парламента, посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете, потому что «нечего отмечать - суверенитет отдан полностью внешнему управлению».

«Страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом. Вы ничего не сделали для того, чтобы жители Крыма хотели сегодня быть в Украине», - заявил он.

В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков призвал депутатов не подымать вопросы, которые ставят под сомнение независимость и территориальную целостность Украины.

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