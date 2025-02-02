Президент Украины назвал главные достижения нашей страны и людей за время полномасштабной войны.

Украина смогла отстоять свою независимость и в текущий момент находится настолько близко к миру, как никогда за последние три года полномасштабной войны, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, по его словам, украинцы продолжают бороться, жить и делать все максимально возможное, чтобы приблизить мир.

"Мы к этому близки как никогда в течение этих трех лет войны. Мы отстояли свое государство, независимость, страну, столицу, много разных городов и сел. К сожалению, мы потеряли много людей. Я очень горжусь героическими нашими людьми. Кто мог все это представить? Никто", - отметил Зеленский в интервью Associated Press.

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Президент Украины также подчеркнул, что обо всех последствиях полномасштабной войны никто не мог и догадываться. И именно из-за этого "мы должны сделать все", чтобы жизнь Украины стабилизировалась.

"И чтобы был мир у всех украинцев. Я думаю, что это самое главное", - подытожил глава государства.

Другие заявления Владимира Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что миротворческие войска не смогут стать единственной гарантией безопасности для Украины, по словам Зеленского. "Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности. Но этого недостаточно", - сказал он.

Кроме того, Зеленский ответил, кого хочет видеть за столом переговоров о завершении войны. "И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян... И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен быть там", - отметил Зеленский.

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