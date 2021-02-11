Планируется, что глава Евросовета Шарль Мишель и президент Владимир Зеленский посетят Донбасс.

Визит президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину запланирован на 2-3 марта.

Читайте такжеПобывают на передовой: Зеленский вместе с послами G7 отправился на ДонбассОб этом заместитель руководителя офиса главы государства Игорь Жовква сообщил в колонке для НВ, информирует пресс-служба Офиса президента.

По его словам, украинская сторона готовится к визиту президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину, который должен состояться 2-3 марта.

Планируется, что в рамках этого визита Мишель посетит Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Благодарны, что ЕС - наш надежный союзник в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и ключевой партнер, который поддерживает трансформации в Украине. Мы четко понимаем задачи, стоящие перед нами для ускорения нашего движения к стратегической цели в отношениях с ЕС. Президент ожидает от правительства и парламента результативной работы по выполнению Соглашения об ассоциации и ключевых реформ. Это - единственный путь к успешной Украины», - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Украина и ЕС: приоритеты сотрудничества

Согласно результатам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы ЕР Шарля Мишеля, одним из первоочередных приоритетов Украины является начало диалога по обновлению параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС.

9 февраля в Брюсселе премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Глава правительства передал президенту Евросовета приглашение президента Зеленского посетить Украину.

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Автор: Константин Гончаров