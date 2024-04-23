Виталий Половенко занимался вопросами тылового обеспечения.

Правительство уволило с должности заместителя министра обороны полковника Виталия Половенко. Он занимался вопросами тылового обеспечения.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. В то же время причина увольнения не указывается.

Отметим, что уволена также заместитель главы Национальной социальной сервисной службы Украины Татьяна Лакитонова. Должность потерял и глава Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области Юрий Гузинец.

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Кто такой Виталий Половенко

1 декабря правительство назначило полковника Виталия Половенко заместителем министра обороны Украины. В частности, направлением его обязанностей были определены вопросы тылового обеспечения.

Он должен был отвечать за разработку и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; совершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте

С 2019 года Виталий Половенко был начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.

Стоит отметить, что он является участником боевых действий и кандидатом военных наук.

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