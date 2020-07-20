Разумков дал оценку работе парламента

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков хотел бы, чтобы парламент работал на "отлично".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на "четверку" оценивает работу парламента за год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время итоговой пресс-конференции по результатам работы депутатов во время третьей сессии, отвечая на вопрос, как он оценивает парламент, работу монобольшинства и оппозиции за год.

"Я думаю так: на «четверку». Потому что сказать, что мы работали на "отлично", будет неправда. Сказать, что мы работали плохо - тоже будет неправда", - отметил спикер.

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Однако, по мнению Разумкова, «четверка» по 5-бальной системе - это та оценка, которая "позволяет двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достичь оценки "отлично".

"Мне бы очень хотелось, чтобы Верховная Рада Украины 9-го созыва рано или поздно получила оценку "отлично". Причем не от председателя Верховной Рады, а от украинских граждан", - сказал спикер.

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