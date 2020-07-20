цей матеріал доступний українською

Разумков дал оценку работе парламента

16:04, 20 июля 2020
Политика
79 0
Разумков оценил работу парламента / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время итоговой пресс-конференции по результатам работы депутатов во время третьей сессии, отвечая на вопрос, как он оценивает парламент, работу монобольшинства и оппозиции за год.

"Я думаю так: на «четверку». Потому что сказать, что мы работали на "отлично", будет неправда. Сказать, что мы работали плохо - тоже будет неправда", - отметил спикер.

Читайте такжеРазумков не исключает проведение летом нескольких внеочередных сессий Рады

Однако, по мнению Разумкова, «четверка» по 5-бальной системе - это та оценка, которая "позволяет двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достичь оценки "отлично".

"Мне бы очень хотелось, чтобы Верховная Рада Украины 9-го созыва рано или поздно получила оценку "отлично". Причем не от председателя Верховной Рады, а от украинских граждан", - сказал спикер.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter