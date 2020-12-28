Суд постановил, что имущество Брензовича является вещественными доказательствами в уголовном производстве / фото УНИАН

Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое во время обыска у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского апелляционного суда.

Соответствующее решение приняли с учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве.

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Скандал с венграми на Закарпатье: что известно

  • 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича и у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

  • 21 ноября во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. СБУ проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях указанных депутатов.

  • В конце ноября ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в балаклаве, которое на фоне указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой «Правого сектора» угрожает украинцам венгерского происхождения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Автор: Денис Прядко