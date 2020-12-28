Скандал с венграми на Закарпатье: суд арестовал имущество лидера Партии венгров Брензовича

30 ноября сотрудники СБУ провели обыски у Василия Брензовича и у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое во время обыска у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского апелляционного суда. Соответствующее решение приняли с учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве. Читайте такжеКто снова качает "лодку сепаратизма" на Закарпатье (укр.) Скандал с венграми на Закарпатье: что известно 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича и у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

21 ноября во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. СБУ проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях указанных депутатов.

В конце ноября ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в балаклаве, которое на фоне указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой «Правого сектора» угрожает украинцам венгерского происхождения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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