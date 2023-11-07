Речь идет о Вадиме Гутцайте, который сейчас занимает должность министра молодежи и спорта.

На этой неделе Верховная Рада Украины планирует уволить Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. В частности, соответствующее голосование анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом он написал в Telegram.

"Попробую быть более быстрым, чем Железняк, и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ", - отметил он.

В то же время, член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram рассказал, кого именно из министров планируют уволить парламентарии.

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"Короче, уволят министра спорта - Вадима Гутцайта", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2020 года Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром, предварительно уволив с должности Алексея Гончарука. Также парламентарии выбрали новый состав Кабмина. Среди прочих, министром был назначен и Гутцайт. В тот же день новые члены Кабинета министров Украины приняли присягу в Верховной Раде.

В январе этого года начала появляться информация об увольнениях в правительстве. Тогда говорилось, что первый кандидат на увольнение - министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также под вопросом была работа министра спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

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