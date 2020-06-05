В ВСУ ввели новые звания: Рада внесла уточнение в закон

Изменение касается даты вступления закона в действие.

Верховная Рада Украины внесла уточнения в принятый накануне закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих (№2247), которым в Вооруженных силах вводятся звания бригадного генерала и коммодора.

Как передает корреспондент УНИАН, за устранение несогласованности в законе проголосовали 280 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Было отмечено, что изменение касается даты вступления в силу закона: в предыдущей версии текста закона речь шла о 1 мая, но эта дата уже прошла, и теперь дата вступления закона в действие - 1 октября 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих» (№ 2247), который ввел в Вооруженных силах Украины звания бригадного генерала и коммодора.

Законом предусмотрено, что в высшем армейском офицерском составе теперь будут бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал (в настоящее время в Вооруженных силах существуют генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии Украины).

В высшем корабельном офицерском составе теперь будут коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал (ныне есть звания контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал).

Согласно закону, к воинским званиям лиц офицерского состава юридической и медицинской служб Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, имеющих соответствующее образование и занимающих соответствующую штатную должность, добавляются слова "юстиции" и "медицинской службы".

Закон принят с целью приведения званий военных высшего офицерского состава к стандартам ведущих европейских стран и НАТО.

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