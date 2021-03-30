Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выступает за введение ответственности за проплаченные акции.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Верховной Раде.
«Очень тонкая грань между мирной акцией, которая перерастает в силовую, и речь идет уже о суверенитете Украины. Поэтому нет ничего такого в том, что СБУ мониторит мирные акции протеста с целью изучения источников, например, финансирования. Это - отдельный вопрос", - сказал Баканов.
По его словам, спецслужба поднимет вопрос в комитетах парламента о введении ответственности за проплаченные акции.
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