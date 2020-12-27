Москва вновь обвиняет Киев в пассивности в реализации Минских соглашений.

В Кремле заявляют об отсутствии контактов с руководством Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия-1».

Читайте такжеПодаренная Лаврову старинная украинская икона вернулась в БосниюПо его словам, урегулирование в Украине становится все сложнее с течением времени.

Песков отметил, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах.

«Сейчас никто особо и не звонит», - сказал представитель Кремля.

«Процесс выполнения тех самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение минского комплекса мер не то, что забуксовало, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное - никто за них даже не брался», - добавил пресс-секретарь российского президента.

Контакты руководства Украины и РФ: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении обязательно позвонить президенту РФ Владимиру Путину, если встреча советников лидеров "нормандского формата" и дальше будет затягиваться.

В интервью журналу "Фокус" глава государства пояснил, что не делает этого, потому что "нет предмета для разговора". По его убеждению, должен быть диалог наподобие «нормандского формата», так и прямой диалог.

Зеленский также напомнил, что встреча советников должна была состояться в декабре, на ней планировалось обсудить конкретные шаги по деэскалации конфликта. Но она так и не состоялась.

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Автор: Роман Цимбалюк