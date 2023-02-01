По указанию главы министерства подчиненные заключали со структурами известного газового олигарха заведомо убыточные для государства сделки.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Игорю Насалику, бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, служебная халатность которого привела к потерям бюджета на почти 1,5 млрд грн в пользу одного из газовых олигархов.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте ГБР, где сообщается, что cумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017 года по декабрь 2020 года составляет 1 млрд 488 млн гривень.

Установлено, что по указанию главы министерства подчиненные заключали со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства сделки. В частности, в нарушение постановления Кабмина, искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества.

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В ГБР напомнили, что в мае 2022 г. постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева наложен арест на корпоративные права 26 операторов газораспределительных систем, они переданы в управление АРМА. Сейчас они управляются "Государственным акционерным обществом "Черноморнефтегаз".

"Специалисты Государственной аудиторской службы Украины уже завершили анализ материалов уголовного производства. По его результатам составлена справка, которая подтверждает нанесение ущерба государству в размере 1 млрд 488 млн гривень, и установлены служебные лица Минэнергоугля, допустившие нарушения требований законодательства", - говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что бывшему министру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Дело Насалика:

Игорь Насалик был министром энергетики и угольной промышленности Украины с апреля 2016 до августа 2019 года.

В июле 2019 года НАБУ сообщило Насалику о подозрении по факту декларирования недостоверной информации.

Отмечалось, что в 2014 году он получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица, однако не указал эту информацию в ежегодных декларациях.

Верховный суд Украины 10 апреля 2019 признал незаконным решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основе которого было начато уголовное производство, а результаты проверки декларации отменил.

В ноябре 2020 г. дело против Насалика было закрыто из-за решения Конституционного суда об отмене статьи, предусматривавшей ответственность за недостоверное декларирование.

30 ноября 2020 года Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации.

1 февраля 2023 года єкс-министру энергетики Игорю Насалику сообщили о подозрении в служебной халатности и нанесении 1,5 млрд грн убытков госбюджету.

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