Глава государства также подчеркнул, что Украина не жертвует своими людьми, но каждый украинец сам для себя принимает решение.

Украинцы не готовы отдать часть своей территории России ради прекращения войны, поскольку Кремль на этом не остановится и начнет новую агрессию через 2-3 года.

Об этом президент Украины заявил в интервью греческому общественному вещателю ΕRΤ.

Зеленский заявил, что Украина готова восстановить свою территориальную целостность.

"Мир не готов. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются. Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли? И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыме. Дать им небольшой отдых перед тем как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это", - заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина не жертвует своими людьми, но каждый украинец сам для себя принимает решение.

"Я не был готов пожертвовать ни одним человеком. Мы не жертвуем людьми. Это совсем другое - мы выбираем, готовы ли мы пожертвовать своей жизнью за нашу страну, и это наш личный выбор, выбор каждого гражданина Украины. Я думаю, что каждый человек в мире выбирает жизнь сам. Что вы готовы сделать, чтобы просто чувствовать себя свободным?", - отметил Зеленский.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН, по состоянию на 28 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждено поименно гибель 2787 мирных жителя. 3152 человека были ранены.

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