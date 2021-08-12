Среди приоритетов для Украины латвийский дипломат выделил необходимость роста экономики и обеспечения чувства справедливости.

Кремль всегда будет пытаться влиять на жизнь Украины и Латвии, ведь эти государства расположены на границе интересов России и Запада.

Такое мнение высказал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс, пишет НВ.

"Россия никогда не исчезнет ни из Латвии, ни из Украины. <...> Мы находимся на стыке интересов и Запада, и России. Конечно, Украина находится в более сложной ситуации. Потому что [население] использует русский язык. Плюс у латышей родственников в России практически ни у кого нет, в отличие от тех же украинцев", - сказал Пойканс.

По его словам, Латвия, несмотря на членство в ЕС и НАТО, должна ежедневно думать об укреплении своей независимости.

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Среди приоритетов для Украины дипломат выделил необходимость роста экономики и обеспечения чувства справедливости.

"Всегда найдутся люди, которые на Россию будут смотреть совсем другими глазами. Мы от этого никуда не денемся. Это нужно минимизировать. Но самое главное для Украины - это экономическое развитие и чувство справедливости в стране. Внутренняя политика - это, я бы сказал, самое слабое место Украины на сегодняшний день", - отметил Пойканс.

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Автор: Александр Топчий