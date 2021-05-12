Украинские военные готовят план действий на период проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" в сентябре этого года.

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что в оборонном ведомстве на сегодняшний день не фиксируют угроз Украине с территории Беларуси.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Таран сказал во время общения с журналистами в рамках на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

«Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, учитываем и такую возможность, возможность вторжения российских войск с белорусского направления или распространение, скажем так, военной агрессии через территорию Беларуси. Однако, на сегодняшний день, непосредственных угроз мы не отмечаем. В то же время, в случае необходимости, у нас есть определенные планы, разработанные планы Генеральным штабом, и мы знаем, что делать, если увидим признаки создания группировки вооруженных сил, которая может быть применена через территорию Беларуси», - заявил Таран.

Также у него спросили, будут ли украинские войска усиленно охранять границу, когда на территории Беларуси в сентябре будут проходить российско-белорусские учения «Запад-2021».

«Мы готовим соответствующие действия тоже», - ответил Таран.

Угроза со стороны Беларуси: что говорят в СБУ

До этого 11 мая глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Украине стоит ожидать угроз не только со стороны российской, но и белорусской границы. По его мнению, полномасштабное нападение на Украину возможно и с территории Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко