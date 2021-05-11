Руководитель СБУ считает, что полномасштабное нападение на Украину возможно и с территории Беларуси.

Украине стоит ожидать угроз не только со стороны российской, но и белорусской границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

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Он отметил, что Россия отвела от украинской границы только часть своей армии. "Угроза никуда не делась, посмотрите на эту карту. Боевой и численный состав ударной боевой группировки вооруженных сил России, развернутой вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма, составляет около 100 тысяч человек. Это по состоянию на сейчас. Можем выделить пять основных оперативных направлений. Но не стоит забывать о Беларуси, которая является потенциальным союзником Российской Федерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину. Доказательство этому - последние совместные учения Беларуси и РФ. То есть 65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% - на западном направлении - также требуют пристального внимания со стороны нашего государства. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает", - сказал Баканов.

Стягивание российских войск: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Кроме того, командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

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Автор: Дмитрий Хилюк