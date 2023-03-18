Украина продолжит прилагать максимальные усилия для наказания России и ее руководства за преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на визит подозреваемого в военных преступлениях президента России Владимира Путина в оккупированный Крым в день девятой годовщины незаконной аннексии полуострова.

Об этом говорится в заявлении МИД. В ведомстве напомнили, что 16 марта исполнилось девять лет с момента проведения Россией фейкового "референдума о статусе Крыма" и 18 марта - со дня попытки незаконной аннексии, когда были подписаны так называемые "соглашения о присоединении Крыма к Российской Федерации".

"Сообщается, что во временно оккупированный Крым сегодня приехал президент России Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений", - говорится в заявлении.

Видео дня

Как отметили дипломаты, уже девять лет подряд Крымский полуостров страдает от преступного режима Кремля, который превратил его в военный форпост, зону несвободы и притеснений, агрессии и террора.

"Это срежиссированное Кремлем "действо" под прицелом автоматов противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права и не было признано международным сообществом. В сентябре 2022 года Россия, как под кальку, повторила этот трюк, организовав аналогичное пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины", - говорится в заявлении.

В то же время, в МИД отметили, что как в 2014 году, так и в 2022-м спектакль с референдумами не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. "Большинство территорий, на которых они были проведены в 2022 году, уже освобождены Вооруженными Силами Украины. Освобождение всех других временно оккупированных территорий тоже обязательно произойдет. Это - лишь дело времени", - сказано в заявлении.

"Мы высоко ценим четкую и неизменную поддержку со стороны международного сообщества, в частности участников международной Крымской платформы, относительно суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которая закреплена в резолюциях ГА ООН, решениях других международных и региональных организаций. Выражаем благодарность за готовность наших международных партнеров неуклонно идти к полной деоккупации всех временно оккупированных территорий Украины, включая АР Крым и г. Севастополь", - сказано в заявлении.

В МИД уверяют, что продолжат прилагать максимальные усилия для наказания России и ее руководства за преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине.

Оккупация Крыма - что известно

Как сообщают СМИ, сегодня разыскиваемый Международным уголовным судом военный преступник Владимир Путин приехал в оккупированный Крым. На опубликованных видео видно, как диктатор хромает во время пешей прогулки.

Напомним, Россия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году. Российские войска без опознавательных знаков тогда захватили власть в Автономной Республике и назначили руководить Крымом российских прихвостней, которые под дулами автоматов провели псевдореферендум о вхождении полуострова в состав РФ. Эти действия не были признаны международным сообществом, в том числе и Генассамблеей ООН.

За время оккупации российские власти совершили очередные в своей истории репрессии против крымских татар и других жителей региона с проукраинской позицией. Также Кремль превратил полуостров в военную базу, которая стала плацдармом для вторжения на вийдень Украины 24 февраля 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: