Дипломат отметил, что Блинкен является профессионалом.

Кандидат на пост государственного секретаря США Тони Блинкен хорошо знает ситуацию в Украине и четко осознает, что проблемы на Донбассе и в Крыму связаны с военной агрессией России.

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Об этом заявил экс-посол Украины в США Александр Моцик в эфире телеканала «Украина 24». Он отметил, что Блинкен является профессионалом.

"Я с ним хорошо знаком. Это очень профессиональный человек. Он прошел мощную профессиональную школу в Госдепартаменте, знает хорошо мир, основные проблемы мира. Он профессионал. Хорошо знает и Украину, бывал с визитами в нашей стране», - заявил дипломат.

Он также отметил, что Блинкен разбирается в вопросе российской агрессии в Украине.

"Он, что очень важно, знает ситуацию в Украине, которая есть в связи с российской агрессией – что это не внутренний конфликт, что это чистая агрессия России. Он поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины, выступает за то, чтобы Россия вывела свои войска с Украины, чтобы передала Украине границу», - отметил Моцик.

Выборы президента США-2020

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома.

Инаугурация должна состояться 20 января 2021 года.

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Автор: Андрей Василюк