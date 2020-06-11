Тимошенко и Ляшко заметили за чаепитием в одном из столичных ресторанов (фото)

Политики вдвоем пили чай на террасе.

Народный депутат Юлия Тимошенко и бывший нардеп-"радикал" Олег Ляшко в среду провели встречу в одном из ресторанов в центре столицы.

Фото в Facebook опубликовала политический эксперт Татьяна Луповая.

"Вот кого я сегодня не ожидала увидеть. Тимошенко и Ляшко вместе пьют чай на террасе кафе "Китайский привет". Наверное, передают привет Зеленскому", - написала она.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Ляшко назвал Тимошенко "московской кукушкой", обвиняя ее планы по захвату власти. Позже Тимошенко заявила, что "прощает" Ляшко за эти слова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram