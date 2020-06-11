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Тимошенко и Ляшко заметили за чаепитием в одном из столичных ресторанов (фото)

12:02, 11 июня 2020
Политика
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Политики сидели на террасе / Facebook Татьяна Луповая

Фото в Facebook опубликовала политический эксперт Татьяна Луповая.

"Вот кого я сегодня не ожидала увидеть. Тимошенко и Ляшко вместе пьют чай на террасе кафе "Китайский привет". Наверное, передают привет Зеленскому", - написала она.

Тимошенко и Ляшко пили чай / Facebook Татьяна Луповая

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Ляшко назвал Тимошенко "московской кукушкой", обвиняя ее планы по захвату власти. Позже Тимошенко заявила, что "прощает" Ляшко за эти слова.

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