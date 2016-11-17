Тимошенко "прощает" Ляшко за "московскую кукушку" и требование лишить ее гражданства

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, реагируя на заявления лидера Радикальной партии Олега Ляшко, о необходимости лишить ее гражданства сослалась на то, что она "верующий человек".

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"Я прощаю всех тех людей, которые используют такие методы политической борьбы, и я никогда не буду на это отвечать прямолинейно и не буду на это отвечать такими же неприглядными вещами. Я верующий человек, поэтому я их прощаю и буду делать свое, как я считаю, правильное дело, а каждый пусть сам отвечает за свои поступки", - заявила Тимошенков эфире "112 Украина".

Как писал УНИАН, ранее в четверг лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что хочет лишить гражданства главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко, а также назвал ее "лисой драной" и "московской кукушкой".

Напомним, Ляшко заявил, что на нардепа от "Радикальной партии" Юрия Шухевича готовилось покушение и угроза его жизни существует по сей день. Политик пояснил, что Шухевича обманом подговорили произнести предложение инициировать импичмент Порошенко. А после этого планировали убить, так, чтобы подозрения пали на главу государства. Как доказательство Ляшко показал проект постановления об импичменте, с которым якобы шел на трибуну Шухевич.

Авторами плана лидер "радикалов" назвал окружение Виктора Медведчука и Юлии Тимошенко. В "Батькивщине" говорят, что предоставили слово представителю "радикалов" Шухевичу, потому что в его фракции запретили выступление, а это – уважаемый человек. Сопровождали нардепа к трибуне, потому что тот плохо видит и нуждается в помощи. А что упомянутый "радикалами" Билык, с которым в кулуарах подрался нардеп Мосийчук, попал в ВР по письменному требованию Тимошенко – то это была просьба самого Шухевича, который считал этого человека членом своей команды.